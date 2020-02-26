Общество
Live24Богатые россияне раскрыли лучшие места хранения своих денег
Только 13% опрошенных вкладываются в драгоценные камни и металлы. В числе стран, где богатые россияне предпочитают открывать банковские счета, с огромным отрывом лидирует Швейцария. Здесь хранят деньги 98% опрошенных.
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Армия и оружие
Эрдоган: США отказались продавать Турции комплексы ПВО Patriot
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что его страна сделала запрос о закупке систем противоракетной обороны США Patriot, передает Sputnik News.
Политика
Колокольцев назвал принципиальной борьбу за чистоту рядов в МВД
Борьба за чистоту рядов личного состава имеет для Министерства внутренних дел РФ принципиальное значение.
Политика
Путину предложили провести голосование по Конституции 22 апреля
Рабочая группа по подготовке поправок в Конституцию предложила провести общероссийское голосование по изменениям в Конституции РФ 22 апреля.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко похудела на 42 килограмма после развода с Петросяном
Елена Степаненко чувствует себя прекрасно после развода. Тем временем Евгений Петросян наладил личную жизнь.
Политика
Заседание Комитета министров Совета Европы пройдет в Страсбурге
Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в мае состоится не в Тбилиси, как планировалось ранее, а в Страсбурге, заявил глава грузинского МИД Давид Залкалиани.
Общество
У летевшего через Москву пассажира выявили коронавирус
По последним данным, во всём мире коронавирусом заразились более 80 тысяч человек.
Политика
Зеленский учредил День сопротивления «оккупации» Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский назначил 26 февраля Днем сопротивления российской "оккупации" Крыма.
Религия
Представители шести церквей прибыли на всеправославную встречу в Амман
Авто
Где в России продаются самые доступные кроссоверы
Кроссоверы (SUV) занимают 18,7% рынка авто с пробегом в стране. Их средняя цена составляет 827 тысяч рублей.
Происшествия
Школьник с ножом напал на учительницу во время урока в Ульяновске
В Ульяновске восьмиклассник во время урока напал на преподавателя математики, пырнув 59-летнюю женщину кухонным ножом, сообщает региональное управление МВД.
Теннис
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира в Дубае
Общество
Россия продлит ограничения по коронавирусу до 1 апреля
Все ограничения, введённые в России из-за эпидемии коронавируса COVID-19, продлят до 1 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Происшествия
Как статья в «Медузе» убеждает протестовать против приговора в Пензе
Вскоре после вынесения в Пензе приговоров по делу «Сети», согласно которым семь антифашистов получили совокупно 86 лет за слабо доказанные следствием организацию и участие в террористическом сообществе, в «Медузе» появился материал, рассказывающий о довольно неприглядных занятиях и кровавом преступлении, в которые, возможно, оказались вовлечены некоторые фигуранты дела.
Энергетика
Минск получит нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний
Белоруссия в марте будет получать нефть по цене без премии еще от пяти российских компаний, помимо группы "Сафмар" бизнесмена Михаила Гуцериева, сообщил РИА Новости в среду пресс-секретарь белорусского госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Биатлон
Елисеев не вышел в финал суперспринта на чемпионате Европы по биатлону
Авто
Концепт DS Aero Sport Lounge поделится идеями о большом паркетнике
Кстати, IRIS уже встречался на концепте DS X E-Tense, который был намного безумнее пятиметрового паркетника.
Происшествия
Полиция изъяла у москвича сделанный в мастерской «бэтмобиль»
Сделанное в частной мастерской не было зарегистрировано, а следовательно не могло эксплуатироваться.
Теннис
Шарапова объявила о завершении карьеры
Российская теннисистка Мария Шарапова приняла решение завершить спортивную карьеру. Об этом она сообщила журналу Vanity Fair.
Единоборства
Хабиб рассказал о мотивации перед поединком с Фергюсоном
Действующий чемпион UFC в легком весе, Хабиб Нурмагомедов, не испытывает недостатка мотивации перед поединком с Тони Фергюсоном, поскольку считает американца самым трудным испытанием в своей карьере.
Экономика
Иностранные инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок
Европейские инвесторы выступили против смягчающих налоговых поправок.
Гаджеты
Nokia воскресит легендарный телефон
Общество
В пермском детсаду на Масленицу включили песню про алкоголь
В детском саду Перми на празднике Масленицы детям включили песню про алкоголь, рассказали РИА Новости в департаменте образования Перми.
Культура
Коллеги Влада Листьева написали имя предполагаемого убийцы журналиста
В начале фильма режиссер Родион Чепель попросил всех героев анонимно написать записку с именем предполагаемого убийцы Листьева.
Общество
Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов
Общество
Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении
Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".
Политика
В руководстве «Единой России» отвергли планы слияния партии с ОНФ
Ранее интернет-издание "Медуза" сообщило со ссылкой на источники, что "Единая Россия" может претерпеть глобальные изменения, в частности, объединиться с ОНФ и сменить название.
Общество
Какие изменения ждут россиян после 1 марта
Ввоз незарегистрированных лекарств С 1 марта вступает в силу закон, разрешающий ввозить на территорию России незарегистрированные в стране лекарства, если они жизненно необходимы пациентам.