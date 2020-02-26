Общество

Live24Live24Богатые россияне раскрыли лучшие места хранения своих денег

Только 13% опрошенных вкладываются в драгоценные камни и металлы. В числе стран, где богатые россияне предпочитают открывать банковские счета, с огромным отрывом лидирует Швейцария. Здесь хранят деньги 98% опрошенных.
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Богатые россияне раскрыли лучшие места хранения своих денег

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