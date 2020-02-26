Экономика

Lenta.ruLenta.ruБогатые россияне раскрыли места хранения своих денег

Богатые респонденты раскрыли места хранения своих денег. Самым популярным активом для зарубежных инвестиций оказались облигации: такой позиции придерживаются 79 процентов участников опроса.
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Российские миллионеры раскрыли места хранения своих денег

Деловое.ТВ05:22

Богатые россияне раскрыли места хранения своих денег

Lenta.ru05:02

Российские богачи уходят из Латвии: куда переводят миллионные счета

Sputnik Латвия02:50
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Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 05:41, Ашберн
Политика

Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.
Газета.Ru вчера в 14:46
Происшествия

Историку-расчленителю Соколову предъявили новое обвинение

Интерфакс 05:11
Киберспорт

Valve представила новый формат сезона Dota Pro Circuit

По завершении сезона две худшие команды верхнего дивизиона поменяются местами с топ-2 нижнего, худшие в нижней лиге покинут дивизион, а их места займут новые коллективы из квалификаций.
Матч ТВ 01:55
Происшествия

В ФСБ рассказали о готовивших нападение в Саратове подростках

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности задержала в Саратове двух подростков, планировавших совершить вооружённое нападение на школу.
RT на русском 02:23
Политика

Кремль не видит изменений в политике России по отношению к Украине

В Кремле не видят изменений в политике РФ в отношении Украины с уходом экс-президента Украины Петра Порошенко: Россия последовательно выступает за реализацию минских соглашений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Авто

Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport получили «Яндекс.Авто»

Новые автомобили вчера в 08:04
Здоровье

Роспотребнадзор рекомендовал не ездить в Италию, Иран и Южную Корею

Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок в Италию, Иран и Республику Корея из-за роста числа заболевших коронавирусной инфекцией нового типа (Covid-19).
Ведомости вчера в 23:50
Общество

Рособрнадзор назвал самые популярные предметы на ЕГЭ в 2020 году

Самым популярным иностранным языком для сдачи ЕГЭ остался английский — его выбрали для сдачи более 104 тыс. человек.
РБК 05:28
Финансы

Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов

Индекс РТС на открытии торгов Московской биржи опустился ниже 1500 пунктов впервые с 10 февраля 2020 года.
ТАСС вчера в 02:12
Общество

Способное достроить «Северный поток -2» российское судно сменило курс

Деловое.ТВ вчера в 03:35
Культура

Нижний Новгород претендует на проведение фестиваля «Культурный код»

Нижний Новгород претендует на право провести у себя Международный фестиваль уличного искусства «Культурный код».
КП - Нижний Новгород вчера в 05:37
Происшествия

Голунов одобрил освобождение экс-полицейского, подбросившего наркотики

Журналист Иван Голунов не против освобождения одного из бывших полицейских Дениса Коновалова, который признался, что по указанию шефа подбросил ему наркотики.
РИА Новости 05:25
Политика

Кремль ответил на идею Киева о «Дне сопротивления оккупации Крыма»

Ранее 26 февраля Зеленский на брифинге сообщил, что подписал указ о праздновании Дня сопротивления оккупации Крыма Россией, передает РБК-Украина.
РБК 04:49
Космос

В Boeing подтвердили сотрудничество с воронежским предприятием

Американская корпорация Boeing подтвердила сотрудничество с воронежским предприятием.
Воронежский городской портал вчера в 11:52
Общество

Садальский раскритиковал частную клинику Малышевой

Аргументы недели вчера в 13:41
Политика

Захарова рассказала о «нападении» грузинских журналисток на Лаврова

В МИД РФ прокомментировали нападение журналисток из Грузии на российскую делегацию в ООН.
Российская газета вчера в 19:20
Политика

Сурков: Донбасс не вернётся в состав Украины

В. Сурков проработал в администрации Путина и правительстве Дмитрия Медведева почти 20 лет и занимался внутренней политикой, а в последние шесть с лишним лет — Украиной и Донбассом, Абхазией и Южной Осетией.
REGNUM 02:24
Армия и оружие

СМИ узнали о создании гиперзвуковой ракеты для Су-57

Российские предприятия разработали малогабаритную гиперзвуковую ракету для российского истребителя пятого поколения Су-57.
РБК 23 февраля в 02:29
Политика

Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине

Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.
РИА Новости 04:52
Политика

У Зеленского предложили легитимировать русский язык в Верховной раде

Депутаты, в свою очередь, предлагают использовать русский, а также другие языки национальных меньшинств Украины в соответствии со статьей 10 Конституции страны.
Новостной фронт 24 февраля в 08:17
Политика

Владимир Путин прокомментировал следствие по делу Голунова

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС прокомментировал следствие по делу журналиста Ивана Голунова.
Мой Брянск 02:21
Общество

Гульнара Каримова обратилась к президенту Узбекистана с предложением

Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнара Каримова обратилась с письмом к действующему главе государства Шавкату Мирзиёеву.
REGNUM 01:56
Общество

В Италии разгорелся скандал вокруг показа картины Рафаэля

РИА Новости 03:29
Происшествия

Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу

В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. О этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.
Известия 05:29
Шоу-бизнес

Певица Даффи впервые озвучила причину ухода со сцены

Еще минувшим летом Даффи дала откровенное интервью, в котором рассказала свою историю. Сейчас материал готовится к публикации.
RuNews24.ru 04:48
Политика

В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия

В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.
Коммерсантъ 03:20
Политика

Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах

Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.
ИнфоСМИ 03:26
Технологии

Программист Миск обнаружил опасную уязвимость в iPhone и iPad

В своем блоге Миск рассказал о существовании опасной уязвимости в гаджетах Apple.
Экономика сегодня 00:50
Армия и оружие

Госдума прокомментировала учения США по отражению ядерной атаки России

Выступая перед представителями СМИ, первый зампред комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил, что учения Соединенных Штатов по отражению ядерного удара России по объекту НАТО имеют несколько целей.
Профиль 23 февраля в 03:11
Экономика

В Саратовской области готовятся снизить ставки по ипотеке до 5%

В Саратовской области разрабатываются программы по снижению ставок ипотечного кредитования, есть реальные шансы выйти на 5% годовых.
Четвертая Власть 02:55
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