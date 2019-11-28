На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб. Как следует из исследования "Финэкспертизы" (есть у РБК), если в 2015 – 2017 годах таких машин становилось все больше, то в 2018-м, наоборот, стало меньше на 26,5% (2927 против 2162 соответственно).

с чего всё началось

В России с каждым годом становится больше дорогих машин, но налогов с них собирают все меньше. Например, в 2018 году число автомобилей дороже 10 миллионов рублей, стоящих на налоговом учете, сократилось на 26,5 процента по сравнению с 2017-м.

Богатые россияне спрятали свои автомобили от налогов

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