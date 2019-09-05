Гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов обвинил в скачке акций компании спекулянтов, сообщает агентство Reuters. После его комментария акции компании на Московской бирже подешевели почти на 5%. Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России дорожает на Московской бирже с прошлой недели.

Богданов обвинил спекулянтов в скачке цен на акции «Сургутнефтегаза»

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