Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняБогодухов назвал недоразумением задержание россиян в Белоруссии

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В беседе с Федеральным агентством новостей член Комитета по обороне Государственной думы РФ Владимир Богодухов выразил уверенность, что никаких планов по дестабилизации в Белоруссии у россиян быть не могло. Он назвал события под Минском "недоразумением".
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Богодухов назвал недоразумением задержание россиян в Белоруссии

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После задержания ЧВК Вагнера в Белоруссии Пригожину посоветовали обратиться к психиатру

Национальная служба новостей10:05
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

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В ФСБ отказались раскрыть суть обвинений Сафронову до конца следствия

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