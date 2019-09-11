Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuБогомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак

За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
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с чего всё началось

Богомолов пригласил на свадьбу с Собчак бывшую жену

Среди них много публичных людей - Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей (она снималась у Богомолова в сериале «Содержанки»).
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