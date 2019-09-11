Шоу-бизнес
Газета.RuБогомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
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с чего всё началось
Среди них много публичных людей - Федор Бондарчук с Паулиной Андреевой, Константин Эрнст с женой Софьей (она снималась у Богомолова в сериале «Содержанки»).Комсомольская правдавчера в 18:00
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Гаджеты
Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro
Газета.Ru 09:17
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Происшествия
Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом
Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Политика
ЕК рассчитывает на долгосрочный транзит российского газа через Украину
Еврокомиссия (ЕК) будет добиваться на предстоящей трехсторонней встрече с участием России и Украины, которая состоится 19 сентября, долгосрочного транзитного контракта для Киева.
REGNUM 09:15
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Британский генерал предостерег о новом соперничестве с Россией
В связи с возможной угрозой возобновления "Большой игры" британский генерал считает, что чрезвычайному комитету правительства Великобритании COBRA нужно работать в круглогодичном режиме.
Газета.Ru вчера в 22:57
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48
Политика
«Ценного свидетеля» по делу MH17 переквалифицировали в подозреваемые
Депутат Европарламента от Нидерландов Кати Пири заявила, что страна переквалифицировала Владимира Цемаха, который до этого считался ключевым свидетелем по делу о крушении MH17 над Донбассом, в подозреваемые.
Газета.Ru 11:26
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Культура
Дудь получил премию «Человек года» GQ и призвал не молчать
Московский Комсомолец вчера в 16:17
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Кино
Опубликован постер комедии «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка»
Культуромания 04:10
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 03:27
Шоу-бизнес
Билан извинился за выступление в нетрезвом виде в Самаре
Певец пояснил, что в его жизни давно отсутствует алкоголь, и поэтому он "не рассчитал" Певец Дима Билан извинился перед жителями Самары за выступление в нетрезвом виде.
Аргументы и Факты 09 сентября в 17:49
Общество
Малышева высказалась о поедании человечины
Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Происшествия
В Эстонии гражданина России приговорили к пяти годам тюрьмы за шпионаж
Харьюский уездный суд в Эстонии приговорил гражданина России к пяти годам тюрьмы за шпионаж, сообщила Postimees.
Интерфакс 06:20
Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Журнал Авто.ру 10:36
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Технологии
В московском метро тестируют систему распознавания лиц
Ранее во вторник глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов рассказал журналистам, что в настоящее время в метро идут эксперименты по использованию системы распознавания лиц для оплаты проезда, в разработках участвуют ВТБ и Сбербанк.
РИА Новости 10:25
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Происшествия
СК обеспокоен участившимися случаями пропажи детей в России
Число случаев безвестного исчезновения детей в РФ возросло на 7% в 2019 году, что не может не вызывать беспокойства, заявил Следственный комитет России.
РИА Новости 09:57
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы постановил вернуть материалы уголовного дела "Седьмой студии" в прокуратуру для исправления ошибок в обвинительном заключении.
Газета.Ru 11:22
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС 03:26
Футбол
Караваев рассказал, как Слуцкий проводил его в «Зенит»
Sportbox.RU 08:58
Экономика
Исследование: россияне стали лучше понимать свои финансовые права
Россияне стали лучше понимать, куда обращаться, если их права в банке или страховой компании были нарушены, но число граждан, которые стараются иметь денежную "подушку безопасности", снизилось с 2013 года.
ТАСС 01:36