Религия
ИнтерфаксБогослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан
Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
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с чего всё началось
Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте Русской православной церкви (РПЦ).ТАСС17:05
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