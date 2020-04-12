Религия

ИнтерфаксИнтерфаксБогослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.
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Церковные службы во время Страстной седмицы и Пасхи в Москве и Подмосковье с 13 апреля по 19 апреля пройдут без прихожан в связи с требованием санитарных властей, сообщается в циркулярном письме управляющего делами Московской патриархии митрополита Воскресенского Дионисия (Порубая), опубликованном на официальном сайте
 Русской православной церкви (РПЦ).
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Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

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Богослужения в храмах РПЦ в Москве будут проходить без прихожан с 13 по 19 апреля

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