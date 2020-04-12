с чего всё началось

Патриарший викарий в своем письме пояснил, что руководство церкви приняло такое решение из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в московском регионе.

Богослужения следующей недели в Москве пройдут без прихожан

Общество Малышева рассказала, как не заразиться коронавирусом через еду Врач и телеведущая Елена Малышева объяснила, следует ли опасаться еды, которую приготовил зараженный коронавирусом повар.

Здоровье Доктор Мясников поведал о коронавирусном «русском чуде» Российская система здравоохранения, делающая упор на стационары, а не первичную амбулаторную помощь, более устойчива в экстремальных условиях, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram. 1,1K

Общество Названы новые симптомы коронавируса У части зараженных коронавирусом китайцев наблюдались проблемы с координацией и невнятная речь, говорится в исследовании, опубликованном в JAMA Neuology. 78

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Транспорт Москва вводит электронные пропуска на поездки на транспорте В городской мэрии подчеркнули, что цифровой пропуск потребуется для поездок «на любом виде личного и общественного транспорта», будь то автомобиль, мотоцикл, скутер, метрополитен, МЦК, МЦД, пригородные электрички или наземный транспорт. 2,5K

Футбол Слуцкий назвал слово, за которое штрафует игроков «Рубина» Савин попросил тренера «Рубина» подтвердить или опровергнуть информацию о том, что он штрафует игроков за слово «брат».

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились более 300 медиков Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что в стране лабораторно подтвержден триста один случай инфицирования COVID-19 медицинских работников. 21

Происшествия В Якутии возбуждено уголовное дело за распространение коронавируса Отделом МВД России по Алданскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиалогоческих правил, создавшее угрозу массового заболевания» в отношении 49-летнего мужчины, который по прибытию на территорию Республики Саха (Якутия) получил предписание Роспотребнадзора о самоизоляции и не исполнил данное требование.

Общество Россияне нашли замену маскам против коронавируса В условиях пандемии коронавируса у россиян стали пользоваться популярностью пластиковые экраны для лица. 429

Баскетбол Милутинов может заменить в ЦСКА Куфоса Вчера, 10 апреля, в СМИ появилась информация, что центровой «Олимпиакоса» Никола Милутинов, вероятнее всего, в межсезонье покинет пирейскую команду.

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Шоу-бизнес Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин. 36

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Общество В работе Twitter произошел сбой Сбой в работе социальной сети Twitter ("Твиттер") наблюдается в воскресенье в ряде стран мира, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.