Происшествия
Интерфакс«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт
Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад. Однако спустя всего несколько минут самолет начал готовится к возвращению в аэропорт вылета.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета. Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад.Интерфаксвчера в 17:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Вылетевший из Уфы в Пхукет самолет «Боинг-777» готовится к возвращению в аэропорт
Экономика сегоднявчера в 18:27
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Экономика
ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов
Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
Политика
Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии
Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Общество
Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло
Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»
Культура
В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов
Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Экономика
Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз
В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
Гаджеты
HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android
Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
Политика
Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес
Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Экономика
Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Политика
Лавров: ЕС продолжает увязывать отношения с РФ и кризис на Украине
ЕС продолжает абсурдно увязывать перспективы сотрудничества с РФ с урегулированием кризиса на Украине, заявил он в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 17 февраля.
Гаджеты
Microsoft отменил проблемное обновление Windows 10
В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном
Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Происшествия
ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ
Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Происшествия
В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве
В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал клиентку, а затем скрылся.
Авто
Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada
«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Футбол
«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса
Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Биатлон
Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014
Авто
Названы самые надежные трехлетние автомобили
Футбол
«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу
Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
Армия и оружие