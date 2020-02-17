Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета. Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад.

с чего всё началось

Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад. Однако спустя всего несколько минут самолет начал готовится к возвращению в аэропорт вылета.

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

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