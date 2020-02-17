Происшествия

ИнтерфаксИнтерфакс«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад. Однако спустя всего несколько минут самолет начал готовится к возвращению в аэропорт вылета.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Дальнемагистральный Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета. Как следует из данных сервиса Flightradar24, Boeing 777 вылетел из Уфы около часа назад.
Интерфаксвчера в 17:08

Подробнее о событии

«Боинг», вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Интерфаксвчера в 17:08

Boeing 777 вынужденно возвращается в аэропорт Уфы

РЕН ТВвчера в 17:06

«Боинг», направлявшийся из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт вылета

Росбалтвчера в 17:59

Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт Уфы

Красная веснавчера в 17:36

Boeing, вылетевший из Уфы в Пхукет, возвращается в аэропорт

Пятый каналвчера в 17:04

Лайнер, вылетевший из Уфы в Пхукет, вернется в аэропорт

Вечерняя Москвавчера в 17:58

Вылетевший из Уфы в Пхукет самолет «Боинг-777» готовится к возвращению в аэропорт

Экономика сегоднявчера в 18:27
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 02:34, Ашберн
Общество

Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
REGNUM вчера в 19:59
Экономика

ЦБ впервые за восемь лет изменит основания для блокировки счетов

Перечень критериев необычных операций «не обновлялся на протяжении последних восьми лет», то есть с момента появления положения в 2012 году, обращает внимание представитель ЦБ.
РБК вчера в 16:01
Хоккей

«Баффало» обыграл «Торонто», Коршков забил гол в дебютном матче в НХЛ

Metaratings 00:18
Политика

Трамп призвал положить конец российской поддержке режима Асада в Сирии

Трамп «передал желание Соединенных Штатов положить конец российской поддержке зверств режима Асада», цитирует агентство слова президента США.
Ведомости вчера в 21:38
Экономика

В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка

13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
RT на русском 01:00
Общество

Число зараженных коронавирусом на японском лайнере возросло

Число пассажиров японского лайнера Diamond Princess, которые заразились новым типом коронавируса COVID-19, увеличилось и почти достигло 300 человек.
Газета.Ru 15 февраля в 12:42
Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
Политика

Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР

Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
РИА Новости 01:53
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

Газета.Ru 02:08
Культура

В Австралии погиб автор ремикса на саундтрек к «Бригаде» Андрей Иванов

Один из создателей проекта электронной музыки Triplex Андрей Иванов погиб в Австралии в результате несчастного случая, сообщает ТАСС.
Российская газета вчера в 04:40
Технологии

В России появился новый метод воровства персональных данных

Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Известия вчера в 16:20
Экономика

Ущерб природе в России от нефтепродуктов за год увеличился в пять раз

В 2018 году размер ущерба окружающей среде — недрам, почве, атмосферному воздуху, водам, растительному и животному миру — от загрязнения нефтепродуктами увеличился до 5,1 млрд руб.
РБК вчера в 06:50
Гаджеты

HMD Global выпустит первый кнопочный телефон Nokia на Android

Компания HMD Global готовит к выпуску очередной кнопочный мобильный телефон. Кроме этого будет выпущен в продажи смартфон Nokia 10.
ToDay News Ufa вчера в 13:25
Политика

Посол России в Турции продолжает получать угрозы в свой адрес

Российский посол в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о том, что как в его адрес, так и в адрес России в целом, поступают постоянные угрозы и оскорбления.
Газета.Ru вчера в 14:50
Экономика

Forbes сообщил о новом долларовом миллиардере из России

ТАСС вчера в 12:30
Армия и оружие

СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков

РБК вчера в 13:39
Политика

Лавров: ЕС продолжает увязывать отношения с РФ и кризис на Украине

ЕС продолжает абсурдно увязывать перспективы сотрудничества с РФ с урегулированием кризиса на Украине, заявил он в интервью итальянской газете La Stampa, опубликованном 17 февраля.
REGNUM 01:04
Гаджеты

Microsoft отменил проблемное обновление Windows 10

В Microsoft отозвали проблемное обновление Windows 10 – так сообщили в официальных источниках Как сообщает ToDay News Ufa, в компании признали ошибки, на которые жаловались пользователи.
ToDay News Ufa вчера в 11:02
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская публично покаялась перед угасающим Джигарханяном Виталина попросила прощения у народного артиста СССР за все, что произошло между ними.
Экспресс газета вчера в 07:56
Транспорт

Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной

Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Интерфакс вчера в 16:14
Происшествия

ФСБ задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинском НВФ

Сотрудники ФСБ в Крыму задержали подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании (НВФ) батальоне имени Номана Челебиджихана.
Известия 02:09
Происшествия

В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
РБК 02:05
Происшествия

В авиакомпании уточнили причину посадки самолета Уфа-Таиланд в Москве

В авиакомпании Nordwind заявили, что самолет, летевший из Уфы в Таиланд, был вынужден приземлиться в Москве по нескольким причинам.
Газета.Ru 00:59
Происшествия

Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся

В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал клиентку, а затем скрылся.
Известия вчера в 22:48
Авто

Chevrolet Niva появилась у дилеров Lada

«АвтоВАЗ» не стал дожидаться «смены имиджа» и окончательной интеграции Chevrolet Niva в свой модельный ряд и уже сейчас запустил продажи внедорожника в дилерских центрах LADA.
Автоновости дня вчера в 11:48
Футбол

«Спартак» намерен летом приобрести нападающего «Фейеноорда» Бергёйса

Как сообщает Feyenoord TransferMarkt в «Твиттере», новой целью красно-белых стал нападающий «Фейеноорда» Стивен Бергёйс.
Чемпионат 01:38
Биатлон

Биатлониста Евгения Устюгова лишили «золота» ОИ-2014

Smi58.ru 15 февраля в 04:07
Авто

Названы самые надежные трехлетние автомобили

Tvoe-avto.com 14 февраля в 05:05
Футбол

«Брага» обыграла «Спартак» в финале клубного ЧМ по пляжному футболу

Московский "Спартак" завоевал серебряные медали клубного чемпионата мира по пляжному футболу, уступив в финале португальской "Браге".
РИА Новости вчера в 09:49
Армия и оружие

В Минобороны России рассказали о конфликте военных США с сирийцами

Газета.Ru вчера в 00:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное