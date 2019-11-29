Емельяненко и Кокляев проведут бой сегодня, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок продлится четыре раунда по три минуты. Интервью Михаила Кокляева: подсел на героин в 19 лет, слез с него и встретил любовь.

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