Единоборства
Sports.ruБой Емельяненко – Кокляев: РЕН ТВ покажет поединок в 22:40 мск
Емельяненко и Кокляев проведут бой сегодня, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок продлится четыре раунда по три минуты. Интервью Михаила Кокляева: подсел на героин в 19 лет, слез с него и встретил любовь.
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Гиганты и короли скандалов: не пропустите бой Емельяненко и Кокляева на Рен ТВ
Tricolor TV Magazineвчера в 23:07
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Происшествия
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Экономика
Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Как ранее сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, годовой темп прироста в III квартале 2019 г. составил 1,7%. По данным главы Счётной палаты Алексея Кудрина, вряд ли по итогам текущего года удастся добиться роста ВВП в 1,3%.
Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.
Энергетика
«Нафтогаз» допустил отказ от исковых претензий к «Газпрому»
Ранее «Нафтогаз» предложил российскому «Газпрому» вернуть $3 млрд, которые российская компания должна Украине по решению Стокгольмского арбитража, прямыми поставками газа.
Игры
В магазине Rockstar началась своя «Чёрная пятница» с Red Dead и Grand Theft Auto
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
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В Британии задержано судно с россиянами на борту
Посольство России в Великобритании сообщило, что судно «Джирех» с россиянами на борту задержано в порту Портленда.
Баскетбол
ЦСКА разгромил «Барселону» в Евролиге
В матче 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги московский ЦСКА на выезде играл с «Барселоной».
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Происшествия
СМИ узнали о задержании родителей убитого в Екатеринбурге мальчика
Силовики задержали родителей девятилетнего мальчика, убитого в Екатеринбурге.
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В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»
В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Хоккей
«Сочи» прервал семиматчевую победную серию «Ак Барса»
Хоккеисты казанского «Ак Барса» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги неожиданно проиграли «Сочи».
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по очкам за ноябрь
Россиянин стал первым игроком в истории франшизы, который набрал 23 и более очков в ноябре, сообщает пресс-служба «Рейнджерс».
Происшествия
СМИ сообщили детали дела о самоубийстве сотрудницы МВД в Сочи
Причиной самоубийства следователя Марии Клочковой могли стать насмешки коллег, сообщила "Комсомольская правда".
Здоровье
Отказы частных клиник делать аборты проверит самарская прокуратура
Проверку по обращениям граждан, связанным с отказом частных клиник проводить аборты, проведет прокуратура Самарской области, 29 ноября сообщает «Интерфакс-Поволжье».
Политика
Украина назвала условие рассмотрения прямых поставок газа из России
Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал условие рассмотрения прямых поставок газа из России.
Футбол
Эмери, скорее всего, будет сегодня уволен из «Арсенала»
Эмери возглавил «Арсенал» перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, работавшего в клубе более 20 лет.
Происшествия
Прокурор просит 14 лет колонии для экс-министра финансов Подмосковья
По версии следствия, с 2005 по 2008 год Алексей Кузнецов вместе с другими чиновниками правительства Московской области совершил хищение муниципального имущества на 14 млрд рублей.
Общество
Какие нововведения ждут россиян с 1 декабря
С декабря россиян ждет ряд нововведений.
Футбол
Леонид Слуцкий покинул пост тренера «Витесса»
Российский тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера "Витесса".
Игры
Диабло может вернуться в будущих расширениях Diablo IV
Рассматривая [основную игру] как первую главу книги, в которой ключевым персонажем истории является Лилит, хорошо знать, что есть ещё другие персонажи, которые могут вернуться в будущем.
Происшествия
Суд в Киеве арестовал «крестного отца контрабанды» Альперина
Высший антикоррупционный суд Украины арестовал бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды", с правом внесения залога 2,9 миллиона долларов, сообщила в пятницу пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за высказывания о евреях
Украинского эксперта Кирилла Животовского навсегда дисквалифицировали с шоу "Кто против" на телеканале "Россия 1".
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Президент Владимир Путин надеется, что в России понятия "родитель номер 1" или "родитель номер 2" никогда не заменят слово "мама".
Спорт
Устюгов дисквалифицирован в четвертьфинале спринта на этапе КМ в Руке
Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован в первом четвертьфинале спринтерской гонки на этапе Кубка мира, который проходит в финской Руке.
Армия и оружие
Столтенберг: Россия не представляет неминуемой угрозы для стран НАТО
НАТО не видит непосредственной угрозы от РФ в отношении каких-либо стран Североатлантического альянса.