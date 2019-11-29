Единоборства
Sports.ruБой Емельяненко – Кокляев: РЕН ТВ покажет поединок в 22:40 мск
Емельяненко и Кокляев проведут бой сегодня, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок продлится четыре раунда по три минуты. Интервью Михаила Кокляева: подсел на героин в 19 лет, слез с него и встретил любовь.
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Гиганты и короли скандалов: не пропустите бой Емельяненко и Кокляева на Рен ТВ
Tricolor TV Magazineвчера в 23:07
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СК возбудил дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
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Единоборства
Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке
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НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории
РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.
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