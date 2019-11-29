Емельяненко и Кокляев проведут бой сегодня, 29 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве. Поединок продлится четыре раунда по три минуты. Интервью Михаила Кокляева: подсел на героин в 19 лет, слез с него и встретил любовь.

Происшествия Судно с россиянами на борту задержано в Британии Судно под флагом Нигерии перегонялось в Сенегал, на борту находятся российские моряки, в том числе девять человек из Крыма.

Экономика Россия произвела столько сахара, что его негде хранить В конце октября сообщалось, что Россия произведет более 7 млн тонн сахара в 2019 году, установив таким образом свой новый рекорд.

Здоровье Центр спасения конечностей для диабетиков открылся в Москве Межклинический центр спасения конечностей для помощи больным сахарным диабетом открыли в Москве на базе городских клинических больниц № 13 и имени Иноземцева.

Космос Астрономам удалось измерить длину хвоста первой межзвездной кометы Ученым из Йельского университета удалось не только получить детальные фото первой межзвездной кометы, названной в честь крымского астронома Геннадия Борисова, но и измерить длину ее хвоста.

Единоборства Александр Емельяненко победил Михаила Кокляева в боксёрском поединке Боксёрский поединок бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко и штангиста Михаила Кокляева в Москве завершился 29 ноября техническим нокаутом в первом раунде.

Спорт НТВ обвиняет Родченкова во взломе базы данных Московской лаборатории РУСАДА же смогло отчасти реабилитироваться в сентябре 2018-го, когда на исполкоме WADA большинством голосов было принято решение восстановить членство ведомства при двух условиях: предоставлении доступа к базе данных московской лаборатории и передачи допинг-проб российских спортсменов.