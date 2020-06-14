Общество
News.ruБойцы «Альфы» поделились воспоминаниями о штурме в Будённовске
Требованием террористов был тогда вывод войск РФ из Чечни. Усиленный отряд спецназа ФСБ «Альфа» вылетел из Москвы в Будённовск. Участники штурма рассказали, как провели спецоперацию.
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Игры
Вышел первый трейлер Mafia: Definitive Edition
КМВ Новости вчера в 16:41
Общество
Нобелевские лауреаты Светлана Алексиевич и Герта Мюллер подписали письмо в поддержку историка Юрия Дмитриева
Нобелевские лауреаты Герта Мюллер и Светлана Алексиевич, лауреат Гонкуровской премии Джонатан Литтелл подписали обращение к Комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович.
Полит.ру 11:06
Общество
Названа стоимость защиты Вашингтона от демонстрантов
Телеканал CNN назвал приблизительную стоимость защиты Вашингтона и охраны правопорядка на его улицах во время массовых протестов и вызванных ими беспорядков.
Lenta.ru 11:22
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Происшествия
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, люди не пострадали.
РБК 07:50
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
В МИД Украины заявили, что минский процесс «держится на ИВЛ»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что минский процесс по урегулированию конфликта в Донбассе не умер.
RT на русском 11:48
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Здоровье
Мурашко назвал маски важным элементом профилактики коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что соблюдение масочного режима, несмотря на снижение числа заразившихся коронавирусом и снятие режима самоизоляции, является важным элементом профилактики инфекции.
RT на русском вчера в 09:02
Общество
Глава Новочеркасска объяснил ошибку на баннерах ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко признал ошибки на рекламных плакатах ко Дню России.
BFM.ru 04:49
Здоровье
Еще 218 жителей Нижегородской области заразились коронавирусом
Еще у 218 жителей Нижегородской области подтвердился COVID-19 за последние сутки. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.
В Городе N вчера в 04:56
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
В Лондоне начались столкновения протестующих с полицией
В центре Лондона несколько тысяч человек собрались на мирную демонстрацию, которая переросла в массовые беспорядки и столкновения с полицией.
Деловое.ТВ 03:20
Происшествия
В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.
Российская газета 05:19
Гаджеты
Honor выпустит игровой ноутбук и огромный смартфон
Что касается смартфона, то он будет выделяться на фоне других моделей огромным экраном.
Astera вчера в 15:56
Киберспорт
Смертная оболочка не для Гейба Ньюэлла: Mortal Shell – новая игра в стиле Bloodborne – пропускает Steam
Трейлер игры продемонстрировал жестокий мрачный мир, сильно напоминающий таковой в Bloodborne или Dark Souls.
Srnsk 03:23
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ 04:52
Футбол
«Сельта» проиграла «Вильярреалу», Смолов провел 10 минут
«Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 28-го тура чемпионата Испании — 0:1. Единственный мяч гости провели в добавленное ко второму тайму время.
Спорт-Экспресс вчера в 12:55
Общество
Новая вспышка в Пекине: коронавирус обнаружен в лососе
В Китае врачи зарегистрировали самый большой за два месяца прирост пациентов с COVID-19.
Evo-rus.com 10:34
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Наука
Хороший уровень витамина D может защитить от развития рака
Ученые установили, что высокая чувствительность к витамину D может указывать на низкий риск развития онкологических заболеваний.
Волга-Медиа 12 июня в 00:27
Происшествия
На востоке Турции произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано в воскресенье в восточной части Турции.
ТАСС 10:45
Происшествия
Сотрудник ФСИН пришел к Ефремову с проверкой
РИА Новости 11:36
Армия и оружие
Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети
Evo-rus.com вчера в 14:11
Экономика
В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»
В России 14 июня вступил в силу закон, запрещающий российским банкам взимать комиссию за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации.
RT на русском 05:54
Происшествия
Ефремов выступил с видеообращением о ДТП
62инфо вчера в 02:05