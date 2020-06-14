Требованием террористов был тогда вывод войск РФ из Чечни. Усиленный отряд спецназа ФСБ «Альфа» вылетел из Москвы в Будённовск. Участники штурма рассказали, как провели спецоперацию.

Бойцы «Альфы» поделились воспоминаниями о штурме в Будённовске

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