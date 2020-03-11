Общество
Lenta.ruБойцы ФСБ задержали террористов в Крыму
В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 11 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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Футбол
Иличич установил абсолютный рекорд в матчах плей-офф Лиги чемпионов
На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
Общество
В России выявили восемь новых случаев коронавируса
В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Общество
На Украине введен карантин на территории всей страны
Карантин предполагает ограничение до 1 июня экспорта товаров противоэпидемического назначения, запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек и запланирован карантин в учебных заведениях сроком на три недели.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Путин: США хотят управлять Украиной на российские деньги
В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции
Берн, 11 марта 2020, 19:40 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию по коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО
Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса
Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
Культура
Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие
Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний
Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Политика
Одним «Буком» мазаны. В Нидерландах досрочно завершился первый период судебных заседаний по делу о крушении MH17 на Донбассе
Малайзийский «боинг» летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
Экономика
Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию
Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
Музыка
Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Технологии
Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей
Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
Культура
Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца
Футбол
Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах
Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
Общество
Выставка E3 2020 официально отменена из-за коронавируса
Организаторы E3 2020 объявили об отмене выставки. Решение связано с распространением коронавируса.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией
Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
Происшествия
Российский военный погиб в ДТП в Сирии
Политика
В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина
У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
Шоу-бизнес
Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым
Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
Шоу-бизнес
Рэпер Тимати показал руки без татуировок
Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
Политика
От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент
Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.