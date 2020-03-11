Общество

Lenta.ruLenta.ruБойцы ФСБ задержали террористов в Крыму

В Крыму сотрудники ФСБ задержали четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Об этом в среду, 11 марта, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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Четверых участников запрещенной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

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ФСБ сообщила, что задержанные в Крыму участники «Хизб ут-Тахрир» вербовали мусульман

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Что нашли у активистов Хизб ут-Тахрир* в Крыму: оперативное видео ФСБ

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Опубликовано видео задержания террористов в Крыму

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ФСБ задержала 4 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 14:04, Ашберн
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На 82-ой минуте Йосип Иличич оформил покер и принес своей команде волевую победу, а также стал первым в истории Лиги чемпионов футболистом, который смог забить четыре мяча в выездном матче плей-офф турнира.
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В России зафиксировали восемь новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Все заболевшие — граждане России.
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Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
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На Украине введен карантин на территории всей страны

Карантин предполагает ограничение до 1 июня экспорта товаров противоэпидемического назначения, запрет на проведение массовых мероприятий численностью более 200 человек и запланирован карантин в учебных заведениях сроком на три недели.
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Терешкова предложила обнулить президентские сроки

Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
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В Вашингтоне предпочитают, чтобы Украина жила в том числе на российские деньги. «Сами не хотят им деньги давать», — сказал Путин.
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В Тамбовской области найдено тело пропавшей школьницы

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ВОЗ объявила пандемию коронавирусной инфекции

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Смартфон Эскобара оказался Galaxy Fold в золотой фольге

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В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Предположительно, дом принадлежит летчику Юрию Свинцову и его супруге, заместителю губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Альбине Свинцовой.
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса

Индекс финансового стресса для России, который рассчитывает Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув пороговое значение в 2,5 пункта.
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Легендарный Чак Норрис отмечает 80-летие

Звезде Голливуда, знаменитому «Техасскому рейнджеру» Чаку Норрису во вторник, 10 марта, исполнилось 80 лет.
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Корвет «Гремящий» отправился на Балтфлот для госиспытаний

Как сообщили в пресс-службе Северного флота, корвет "Гремящий" приступит к очередному этапу государственных ходовых испытаний, которые пройдут на Балтийском флоте.
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

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Одним «Буком» мазаны. В Нидерландах досрочно завершился первый период судебных заседаний по делу о крушении MH17 на Донбассе

Малайзийский «боинг» летел из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17 и потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком.
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Экономика

Дивиденды «Лукойла» за 2019 год составят суммарно 542 рубля на акцию

Дивиденды "Лукойла" за 2019 год составят суммарно 542 рубля на обыкновенную акцию, сообщил глава компании Вагит Алекперов в ходе телефонной конференции.
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Разработчикам софта предложили идентифицировать всех пользователей

Согласно проекту ФАС, с 1 июля 2020 года требование о предустановке российских программ станет обязательным для смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи, имеющего сенсорный экран и обладающего двумя и более функциями», с июля 2021-го — для системных блоков, компьютеров и ноутбуков, с июля 2022-го — для телевизоров с цифровым блоком управления.
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Вдова Магомаева прокомментировала выбор Биковича на роль певца

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Матч Швеция – Россия пройдет при пустых трибунах

Ранее стало известно, что товарищеский матч между сборными Молдовы и России также пройдет при пустых трибунах.
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Выставка E3 2020 официально отменена из-за коронавируса

Организаторы E3 2020 объявили об отмене выставки. Решение связано с распространением коронавируса.
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Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

Ограничение из-за коронавируса вводится с 13 марта Росавиация выпустила сообщение о введении почти полного запрета на полеты на территорию Германии, Испании и Франции с 13 марта.
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Российский военный погиб в ДТП в Сирии

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В Москве проходят пикеты против обнуления сроков Путина

У памятника князю Владимиру в Москве проходят пикеты против возможного обнуления числа сроков президента Владимира Путина.
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Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Следующие длинные выходные ожидают россиян в мае, передаёт РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.
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Татьяну Овсиенко назвали «бабкой» после фото с Алибасовым

Подписчики музыканта не сразу узнали в спутнице Алибасова Татьяну Овсиенко. Многим она показалась постаревшей.
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Рэпер Тимати показал руки без татуировок

Известный рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) удивил поклонников кадрами в Instagram-аккаунте, на которых он предстал без своих знаменитых татуировок.
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Хоккеисты «Салавата Юлаева» выбили «Авангард» из Кубка Гагарина

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От досрочных выборов в Госдуму отказались в последний момент

Поправка депутата Александра Карелина о досрочных выборах в Госдуму не была принята.
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