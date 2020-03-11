Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму задержали четырех террористов

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности задержали четырех членов международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
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В Госдуме отреагировали на задержание хизбов* в Крыму

РИА Новости Крым10:45

ФСБ задержала в Крыму четверых участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»

ИА Крыминформ08:54

В Крыму задержали четырёх вербовщиков «Хизб ут-тахрир»

Life.ru08:58

ФСБ сообщила, что задержанные в Крыму участники «Хизб ут-Тахрир» вербовали мусульман

ТАСС08:57

В ФСБ подтвердили задержание четырех сторонников Хизб-ут Тахрир* в Бахчисарае

КП - Крым09:39

ФСБ задержала 4 участников «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» в Крыму

Интерфакс - Россия08:53

В Крыму задержали четырех террористов

РИА Новости08:52
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Общество

Главный редактор RT ответила на обвинения Навального

Главный редактор RT подтвердила, что получает за эту работу гонорар, с которого платятся налоги.
Ведомости вчера в 13:45
Политика

Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев

Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.
Коммерсантъ 09:42
Спорт

Бородавко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на этапы КМ

Тренер сборной России Юрий Бородавко жестко прокомментировал неприезд норвежских лыжников на заключительные этапы Кубка мира в США и Канаде, обвинив их в неуважении к другим странам и заявив, что не хотел, чтобы его подопечный Александр Большунов завоевал Большой Хрустальный глобус таким образом.
Газета.Ru 07:59
Политика

Владимир Путин согласился обнулить президентские сроки

Во вторник, 10 марта, во время второго чтения поправок в конституцию депутат ГД РФ Валентина Терешкова предложила «вообще отменить ограничения по числу президентских сроков».
Сибдепо вчера в 09:28
Происшествия

Контролер в московском метро впала в кому из-за толкнувшего ее пассажира

Lenta.ru 10:46
Общество

На Украине ввели трехнедельный тотальный карантин

Власти Украины вводят в стране трехнедельный тотальный карантин.
Газета.Ru 08:28
Происшествия

В Петербурге неизвестные похитили у банка около миллиарда рублей

У петербургского филиала Российского сельскохозяйственного банка похитили миллиард рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

В КПРФ предложили поэтапно снизить НДС до 12%

Группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект о поэтапном снижении НДС с нынешних 20% до 12% с 2025 года, несмотря на отрицательное заключение правительства РФ, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 05:29
Политика

В КПРФ объяснили отказ проголосовать за поправки в Конституцию

В КПРФ отказались поддержать поправки в Конституцию, так как в партии надеялись не «на косметический, а на капитальный ремонт» Основного закона, объяснил депутат Госдумы, руководитель пресс-службы ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Lenta.ru 08:24
Политика

Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности

В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.
РБК 10:59
Шоу-бизнес

Тимати показал фанатам руки без татуировок

Недавно Тимати опубликовал видео, на котором видны «чистые» руки звезды. Кажется, он свел все тату с шеи и от плеча до пальцев рук.
Uznayvse.ru 03:57
Общество

Минкомсвязь уточнила список российских сайтов с бесплатным доступом

Инициативу предоставить бесплатный доступ к социально значимым интернет-сервисам выдвинул президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января.
РБК 06:44
Общество

Россия ограничивает авиасообщение с Германией, Испанией, Францией

С Италией, где наблюдается наиболее быстрое распространение коронавируса среди стран ЕС, авиасообщение формально не ограничено, но фактически как российские, так и иностранные авиакомпании уже отменили подавляющую часть рейсов в основные города на севере страны.
Коммерсантъ 10:44
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия

В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы

Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.
РИА Новости 04:03
Музыка

Группа «Время и стекло» объявила о распаде

В ролике, опубликованном на видеохостинге YouTube, украинские музыканты Надя Дорофеева и Алексей Завгородний рассказали своим поклонниками, что больше не будут выступать в составе коллектива "Время и Стекло", просуществовавшего 10 лет, передает Starhit.
Инфорос 06:55
Экономика

Предсказатель кризиса 2008 года предрек миру экономическую катастрофу

Экономист Джесси Коломбо, который в свое время предсказал мировой экономический кризис 2008 года, предупредил о надвигающейся на мир экономической катастрофе.
Национальная служба новостей 10:38
Общество

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок.
ТАСС 07:58
Экономика

Путин встретился с инвесторами. Главное

В среду, 11 марта, президент Владимир Путин провел встречу с инвесторами в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево.
Ведомости 06:09
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru 09:15
Шоу-бизнес

Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом

Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
WomanHit.ru 03:27
Общество

В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Моя Москва.онлайн 04:09
Музыка

Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»

2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Известия 09 марта в 23:14
Энергетика

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией

Саудовская Аравия подняла ставки в нефтяной войне с Россией, решив увеличить добычу нефти с 12 до 13 миллионов баррелей в сутки.
Lenta.ru 04:39
Здоровье

Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Российская газета вчера в 00:45
Происшествия

Неизвестные сообщили о минировании вылетевшего из Иркутска самолета

Злоумышленники «заминировали» самолет, который выполняет рейс Иркутск — Москва.
Известия 10:58
Футбол

РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.
LiveSport.ru вчера в 17:38
Происшествия

В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом

В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Российская газета вчера в 23:24
Шоу-бизнес

О последних словах лечащего врача рассказал отец Юлии Началовой

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