Политика Против изменения Конституции проголосовал только сенатор Мархаев Единственным членом Совета федерации, который проголосовал против поправок в Конституцию, оказался представитель от Иркутской области Вячеслав Мархаев (КПРФ), следует из опубликованных итогов голосования.

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Политика Минобороны объявило об отмене ежегодной конференции по безопасности В связи с распространением коронавируса в мире IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год.

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Происшествия В Екатеринбурге проверят данные о смерти пациентки в коридоре больницы Прокуратура начала проверку данных о смерти пациентки, кровать которой медики местной больницы якобы выставили из палаты в коридор, а также игнорировали ее просьбы о помощи, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

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