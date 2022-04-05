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Бойцы Росгвардии уничтожили батарею систем залпового огня «Град» украинских националистов

Росгвардия уничтожила батарею реактивных систем залпового огня «Град» украинских националистов, наносившую удары по жилым домам.
RT на русском
Первым же залпом артиллеристы Росгвардии вывели из строя одну машину РСЗО противника.
Российская газета
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе.
Lenta.ru
"Находясь под огнем украинских националистов, росгвардейцы уточнили и передали на командный пункт исходные данные для стрельбы. Последующими залпами минометной батареи оставшиеся установки "Град" противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
РИА Новости

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