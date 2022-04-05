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Бойцы Росгвардии уничтожили батарею систем залпового огня «Град» украинских националистов

Росгвардия уничтожила батарею реактивных систем залпового огня «Град» украинских националистов, наносившую удары по жилым домам.
RT на русском
Отмечается, что первым залпом артиллеристы вывели из строя одну РСЗО, остальные комплексы военные попытались переместить на другие позиции под прикрытием пулеметчиков.
РИА Новости
"Находясь под огнем украинских националистов, росгвардейцы уточнили и передали на командный пункт исходные данные для стрельбы. Последующими залпами минометной батареи оставшиеся установки "Град" противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
РИА Новости
Как отмечается, данные системы использовались для нанесения ударов по объектам инфраструктуры и жилым домам в населённых пунктах на Украине.
RT на русском

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