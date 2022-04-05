"Находясь под огнем украинских националистов, росгвардейцы уточнили и передали на командный пункт исходные данные для стрельбы. Последующими залпами минометной батареи оставшиеся установки "Град" противника были уничтожены", — добавили в ведомстве.
«Сотрудники СОБР Росгвардии и минометчики ведомства уничтожили батарею реактивных систем залпового огня "Град" украинских националистов, наносивших удары по объектам инфраструктуры и жилым домам в населенных пунктах на Украине», — говорится в сообщении ведомства.