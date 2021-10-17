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Бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста из-за обмана кандидатов из Чечни

Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения "Витязь" в знак протеста снимают свои краповые береты, сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.
Газета.Ru
Поводом для скандала стал обман со стороны кандидатов из Чечни на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье.
Lenta.ru
В разрешению конфликта подключился Главный совет «краповых беретов».
Lenta.ru
Для получения крапового берета соискатели должны пройти ряд изнурительных испытаний, которые включают в себя марш-бросок, огненно-штурмовую полосу, 12-минутный поединок с разными соперниками, штурм высотного здания, акробатику и стрельбу.
Газета.Ru

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Спецназовцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста
ИА Красная Веснавчера в 16:16
Совет «Краповых беретов» разберется в конфликтной ситуации в учебном центре на Ставрополье
ТАССвчера в 16:48
Бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста из-за обмана кандидатов из Чечни
Газета.Ruвчера в 16:38
Драка произошла на испытаниях на краповый берет в Ставропольском крае
Известиявчера в 16:59
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РЕН ТВвчера в 16:52
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