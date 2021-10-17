Для получения крапового берета соискатели должны пройти ряд изнурительных испытаний, которые включают в себя марш-бросок, огненно-штурмовую полосу, 12-минутный поединок с разными соперниками, штурм высотного здания, акробатику и стрельбу.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в эфире телеканала ICTV, что рассмотрел бы возможность обмена главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, если бы у него было гражданство РФ.
Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом.