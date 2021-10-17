Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале
сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.
Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом.