Российская команда Team Spirit выиграла чемпионат мира по Dota 2 и получила $ 18 млн

Россияне из Team Spirit стали чемпионами The International 2021 по Dota 2. Заключительный матч с китайцами из PSG.LGD закончился со счётом 3:2. Это третий финал TI в истории, который завершился с таким счётом.