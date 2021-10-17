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Бойцы центра спецназа «Витязь» сняли краповые береты из-за обмана кандидатов из Чечни

В разрешению конфликта подключился Главный совет «краповых беретов».
Lenta.ru
Право носить краповый берет — предмета исключительной гордости военнослужащего — может заслужить не каждый военнослужащий.
Lenta.ru
Драка произошла на испытаниях на краповый берет в Ставропольском крае.
Пятый канал
Остальные спецназовцы возмутились происходящим, вспыхнула массовая драка, в конфликт был вынужден вмешаться лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.
РБК

С чего всё началось

Ранее военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем Telegram-канале
 сообщил, что в учебном центре Росгвардии "Тамбукан" вспыхнул скандал, где представители одной из кавказских республик во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, что привело к массовой драке.

Подробнее о событии

В Росгвардии опровергли информацию о драке между бойцами спецназа на Ставрополье
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В Росгвардии опровергли информацию о драке в учебном центре на Ставрополье
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Совет «Краповых беретов» разберется в конфликтной ситуации в учебном центре на Ставрополье
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Росгвардия опровергла драку спецназа во время испытаний на краповый берет
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Совет «Краповых беретов» разберется в конфликте с представителями Чечни в «Тамбукане»
Газета.Ru17:21
Бойцы центра спецназа «Витязь» сняли краповые береты из-за обмана кандидатов из Чечни
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