Политика

Русская ПланетаРусская ПланетаБойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. Несмотря на то, что 7 октября в соответствии с минскими договоренностями оттуда должны быть выведены украинские войска.
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с чего всё началось
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится
 в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.
RT на русскомвчера в 22:23

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Бойцы «Азова» заняли позиции в Донбассе перед отводом войск

РБК01:07

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

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Бойцы полка «Азов» заняли новые позиции в Донбассе перед отводом войск

РИА Новостивчера в 21:53
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Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
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