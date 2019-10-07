с чего всё началось

Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. Несмотря на то, что 7 октября в соответствии с минскими договоренностями оттуда должны быть выведены украинские войска.

Экономика Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.

Политика Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.

Шоу-бизнес Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.

Космос Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.

Культура Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.

Политика В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.