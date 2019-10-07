Политика
Русская ПланетаБойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе
Боевики подразделения специального назначения «Азов» заняли позиции около города Золотое в Донбассе. Несмотря на то, что 7 октября в соответствии с минскими договоренностями оттуда должны быть выведены украинские войска.
Читать в источнике
Оценить178
с чего всё началось
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.RT на русскомвчера в 22:23
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7021 источник, обновлено в 09:00, Ашберн
Армия и оружие
ЛНР передала ОБСЕ информацию для начала разведения сил у Золотого
Представители Луганской Народной Республики заявили о передаче ОБСЕ необходимой информации для начала разведения сил у Золотого.
Шоу-бизнес
Арт-директор рассказал о состоянии здоровья Бориса Моисеева
Армия и оружие
Трамп заявил, что для США пришло время выйти из «бесконечных войн»
Американский лидер Дональд Трамп, говоря о ситуации в Сирии, заявил, что США пора «выйти из бесконечных войн» и вернуть своих солдат домой.
Экономика
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года
Естественный прирост населения начнется в России не раньше 2024 года, сообщает 7 октября ТАСС со ссылкой на прогноз социально-экономического развития страны на 2020–2022 годы, подготовленный Министерством экономического развития.
Шоу-бизнес
Семья Анастасии Заворотнюк выступила с заявлением для поклонников
Российская актриса Анастасия Заворотнюк попросила остановить потоки недостоверной информации о состоянии ее здоровья, призывая верить только официальной информации, сообщает ТАСС со ссылкой на ее представителя.
Происшествия
В Петербурге нашли школьницу, ушедшую из дома в новогоднюю ночь
В Петербурге благополучно завершилась история с исчезновением 14-летней девочки.
Политика
Зеленский поручил упростить въезд на территорию Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству страны проработать вопрос об упрощении въезда лиц и перевозки товаров на временно оккупированные территории в Донецкую и Луганскую области и обратно.
Происшествия
В тоннеле на севере Москвы загорелся автобус
В Алабяно-Балтийском тоннеле на севере Москвы загорелся автобус.
Шоу-бизнес
Опубликованы отрывки из новой книги о Жанне Фриске
В Сети появились отрывки из первой главы книги о российской певице Жанне Фриске. Ее автором стал сценарист и друг артистки Геннадий Куркин.
Происшествия
Двое сотрудников рудника «Мир» арестованы по делу об аварии 2017 года
Космос
Российские ученые не нашли следы метана на Марсе
Футбол
Агент: Ляказетт мог перейти в «Зенит» вместо Малкома
Космос
Недавно в центре Млечного пути произошел взрыв
Гигантский, расширяющийся поток энергии вырвался из окрестностей сверхмассивной черной дыры (СМЧД), расположенной в центре Млечного пути, всего лишь 3,5 миллиона лет назад и разошелся в окружающее космическое пространство в форме двух конусов, вершины которых соприкасаются в центре Галактики.
Гаджеты
HTC начнёт выпускать премиальные смартфоны
Шоу-бизнес
Журналисты выяснили, с кем теперь встречается бывший муж Лолиты
Если Дмитрий Иванов, похоже, не сильно переживает по поводу расставания с Лолитой, то певица с трудом переживает разрыв.
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы с одним телом и двумя головами
В Черновцах умерли сиамские близнецы, родившиеся чуть более недели назад, сообщает УНИАН. По словам врачей, девочки умерли 5 октября.
Культура
Умерла актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса Марина Куклина умерла в возрасте 33 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщила артистка Римма Зюбина.
Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал журналистам, что президент накануне дня рождения "наслаждался природой, осенней тайгой".
Политика
В Кремле заявили о заинтересованности в отводе сил в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, может ли Кремль гарантировать, что незаконные вооруженные формирования будут отведены из зоны конфликта в Донбассе.
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
Происшествия
Пять человек пострадали в ходе конфликта на рынке в Новосибирске
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Технологии
Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания.
Армия и оружие
США проведут в 2020 году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу
Соединенные Штаты планируют провести в следующем году крупнейшую за последние 25 лет переброску войск в Европу - в Прибалтику и Польшу - в рамках масштабных учений Defender 2020.
Экономика
В России примут нормативную базу для развития негосударственной пенсии
Создание и принятие нормативной базы для развития негосударственной пенсии в России планируется завершить в течение года.
Футбол
Краснодар — Спартак 2:1
Общество
В Кремле ответили на иск москвички в суд о запрете распознавания лиц
Ранее газета «Ведомости» сообщила, что 2 октября Савеловский суд Москвы принял иск Алены Поповой с требованием признать незаконными действия московских властей, так как они применяют технологию распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Музыка