Политика

RT на русскомRT на русскомБойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября, в соответствии с минскими договорённостями, войска Украины должны покинуть Золотое.
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