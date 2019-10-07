Политика
RT на русскомБойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября, в соответствии с минскими договорённостями, войска Украины должны покинуть Золотое.
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Шоу-бизнес
Мария Миронова рассекретила пол и имя второго ребенка
StarHit.ru вчера в 09:00
Футбол
«Спартак» проиграл «Краснодару» в первом матче после ухода Кононова
Московский Комсомолец 14:07
Происшествия
У берегов Японии столкнулись северокорейское и японское суда
Столкновение северокорейского и японского судов произошло в понедельник у берегов Японии к северу от полуострова Ното, передает телеканал NHK.
РИА Новости 22:45
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Дипломаты РФ в Нью-Йорке проводят депутата Юмашеву на обратный рейс
Сотрудники российского консульства в Нью-Йорке проводят депутата Госдумы Ингу Юмашеву, которая ранее была допрошена сотрудниками ФБР, на обратный рейс до Москвы.
ТАСС 19:43
Происшествия
В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка
В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.
Известия 21:57
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости 23:33
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Московский Комсомолец 09:38
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
Газета.Ru 19:41
Кино
Вышел кинематографический трейлер Death Stranding
Представлен новый кинематографический трейлер игры Death Stranding от Хидэо Кодзимы.
Матч ТВ 04 октября в 03:30
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Общество
Названы города России, лидирующие по уровню зарплат
Второе место в рейтинге занял Южно-Сахалинск. В этом городе зафиксирована средняя зарплата в размере 90,6 тысячи рублей.
Газета.Ru 18:21
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Авто
Составлен топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями
В топ-5 бюджетных автомобилей с самыми надежными двигателями попали Honda, а также Renault и Nissan.
МедиаПоток 04:48
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Футбол
Футболисты «Барселоны» разгромили «Севилью», завершив матч вдевятером
Футболисты "Барселоны" разгромили на своем поле "Севилью" в матче восьмого тура чемпионата Испании, завершив встречу на "Камп Ноу" вдевятером из-за двух удалений.
РИА Новости 17:16
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости 22:32
Политика
Путин рассказал, что ему неинтересно положение Зеленского
Президенту России Владимиру Путину неинтересно, в каком положении находится его украинский коллега Владимир Зеленский.
RT на русском 10:08
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Общество
В начале рабочей недели в Екатеринбурге сохранится теплая погода
В понедельник и вторник температура воздуха составит +14, +16 градусов днем, +4, +6 – ночью.
Европейско-Азиатские новости 04:21
Культура
Умерла Марина Куклина, актриса из сериала «Возвращение Мухтара»
На 34-м году жизни умерла звезда сериала «Возвращение Мухтара» украинская актриса Марина Куклина.
Комсомольская правда 09:02
Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
Российская газета 06:16
Гаджеты
Nokia выпустила кнопочный телефон с WhatsApp
Компания Nokia выпустила кнопочный телефон Nokia 2720 Flip с новыми функциями.
Газета Кемерова 19:28