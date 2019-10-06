Армия и оружие
RT на русскомБойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября в соответствии с минскими договорённостями войска Украины должны покинуть Золотое.
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с чего всё началось
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.RT на русскомвчера в 22:23
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Боевики украинского полка «Азов» заняли город в Донбассе перед отводом войск
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