Политика
RT на русскомБойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября в соответствии с минскими договорённостями украинские войска должны покинуть Золотое.
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с чего всё началось
«Если свою прямую обязанность — защищать каждый сантиметр украинской земли — не выполняет президент, власть, то выполним ещё раз мы, ветераны-добровольцы», — говорится в обращении Билецкого, опубликованном на YouTube.RT на русскомвчера в 22:23
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Вооруженные радикалы срочно прибыли в Донбасс, где запланировано разведение войск, - все детали
Российский Диалогвчера в 09:30
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Политика
Путин и Шойгу отдохнули в сибирской тайге
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Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».
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Экономика
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.
REGNUM 02:39
Происшествия
Медведь загрыз женщину в Забайкалье
Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.
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Происшествия
В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
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Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.
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Шоу-бизнес
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Актриса Наталья Бочкарёва скрывается после скандала с наркотиками.
Амур.инфо вчера в 21:33
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Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина
Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.
iReactor вчера в 07:57
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Таксист отказался везти Порошенко после митинга
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Происшествия
4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти
В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.
РЕН ТВ 03:30
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Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России
Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.
RT на русском 03:50
Армия и оружие
Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы
Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.
ТАСС 03:24
Общество
Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения
Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.
Интерфакс 01:32
Происшествия
Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье
В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
РБК 00:51
Музыка
В Армении открылся всемирный конгресс по информационным технологиям
Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) открылся в воскресенье в столице Армении с концерта, на котором исполнили гимн организации, созданный искусственным интеллектом.
ТАСС вчера в 13:38
Космос
На спутнике Сатурна нашли жизнь
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В курсе.ру 04 октября в 01:50
Армия и оружие
В США разработали план по сдерживанию России в Черном море
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РИА Новости 02:11
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Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс»
Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.
Lenta.ru 00:11
Политика
В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе
Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.
ФАН 04:22
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть
В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.
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Спорт
Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».
RT на русском вчера в 17:41
Политика
В МИД рассчитывают, что задержанную в Иране россиянку скоро отпустят
"Скорее всего, да", - добавил он, отвечая на вопрос, может ли это случиться уже на этой неделе.
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В качестве сценария апокалипсиса рассматривалась пандемия из-за генетических разработок в области биотехнологий.
Клопс вчера в 05:48
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Трамп призвал объявить Пелоси импичмент
Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и призвал объявить ей импичмент.
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В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям
В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.
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Общество
В Турции составили топ-8 самых труднопроизносимых слов в русском языке
Журналисты турецкого издания Medya Gunlugu составили список самых длинных и труднопроизносимых слов русского языка.
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