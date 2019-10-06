с чего всё началось

Бойцы добровольческого полка «Азов» заняли село Золотое в Донбассе, следует из обращения главы подразделения Андрея Билецкого. 7 октября в соответствии с минскими договорённостями украинские войска должны покинуть Золотое.

Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

Шоу-бизнес Семья Анастасии Заворотнюк выступила с обращением Директор актрисы Стас Христов передал просьбу «не спекулировать на здоровье Анастасии».

Экономика МЭР не ждёт естественного прироста населения в России ранее 2024 года Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова анонсировала, что естественный прирост населения России начнётся в 2023—2024 годах.

Происшествия Медведь загрыз женщину в Забайкалье Медведь загрыз 50-летнюю женщину в лесу в Хилокском районе Забайкальского края, сообщили ТАСС в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) района.

Происшествия В Татарстане женщина убила сына после ссоры с супругом Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего и покушении на убийство в отношении жительницы Набережных Челнов, которая после ссоры с мужем нанесла ножом ранения двум сыновьям, один из которых умер, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.

Армия и оружие В США назвали самые опасные российские бомбардировщики Многие российские бомбардировщики сегодня являются модернизированными советскими моделями, однако всё еще остаются мощными и опасными, пишет The National Interest.

Культура Скончалась актриса сериала «Возвращение Мухтара» Марина Куклина Украинская актриса театра и кино Марина Куклина скончалась на 34-м году жизни. О ее смерти стало известно 6 октября.

Происшествия 4 человека пострадали в ДТП с автобусом в Ленобласти В результате аварии пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу.

Армия и оружие Госдеп рассказал о ядерных арсеналах США и России Государственный департамент США рассказал об объёмах ядерных арсеналов американской и российской сторон.

Армия и оружие Курды заявили об отводе сил США от сирийско-турецкой границы Вооруженные формирования сирийских курдов "Сирийские демократические силы" (СДС) заявили в понедельник, что Соединенные Штаты отвели своих военных от сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии, не выполнив тем самым своих обязательств перед курдами.

Общество Москвичка оспорила в суде законность системы видеонаблюдения Москвичка Алена Попова в Савеловском суде оспорила законность применения технологии распознавания лиц в городской системе видеонаблюдения.

Происшествия Четверо детей погибли при пожаре в Подмосковье В результате пожара в многоквартирном жилом доме в поселке Чисмена (Волоколамский городской округ) погибли пять человек, включая четверых детей, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Музыка В Армении открылся всемирный конгресс по информационным технологиям Всемирный конгресс по информационным технологиям (WCIT) открылся в воскресенье в столице Армении с концерта, на котором исполнили гимн организации, созданный искусственным интеллектом.

Космос На спутнике Сатурна нашли жизнь По мнению ученых НАСА, на спутнике Сатурна есть достаточно условий для жизнеспособности бактерий. Они сравнивают Энцелад с Землей.

Армия и оружие В США разработали план по сдерживанию России в Черном море Американский правительственный аналитический центр RAND Corporation опубликовал доклад, посвященный стратегии "сдерживания" России в Черноморском регионе.

Экономика Исследование прибыли российских компаний выявило «кавказский парадокс» Самые большие убытки по итогам первого полугодия 2019 года понес средний и крупный бизнес в шести северокавказских регионах и Ростовской области.

Политика В Раде заявили, что Киев может не признать итоги выборов в Донбассе Киев может не признать итоги выборов в Донбассе, однако их проведение дает шанс на диалог руководства Украины с новоизбранными местными властями.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных 9 миллионов клиентов в сеть В интернете обнаружили базу данных об абонентах, кто подключал себе в 2017 году домашний интернет.

Спорт Глава РУСАДА рассказал о возможных санкциях со стороны WADA Если объяснения не удовлетворят WADA, отечественный спорт ждут большие проблемы, рассказал глава РУСАДА Юрий Ганус.

Фигурное катание Трусова исполнила четыре четверных прыжка в одном прокате 15-летняя фигуристка выполнила два тулупа, сальхов и лутц в четыре оборота, а также тройные тулуп и сальхов, уточняет Sports.ru.

Футбол Карпин высказался о возможном назначении в «Спартак» Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал слухи о своём возможном назначении в московский «Спартак».

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Политика Трамп призвал объявить Пелоси импичмент Президент США Дональд Трамп обвинил спикера контролируемой демократами палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси в госизмене и призвал объявить ей импичмент.

Здоровье В РПЦ разъяснили отношение к абортам по медицинским показаниям В Русской православной церкви (РПЦ) прокомментировали высказывание протоиерея Димитрия (Смирнова), который ранее осудил женщин, делающих аборт по медицинским показаниям.