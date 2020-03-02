Экономика

ВедомостиВедомостиБокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов

Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 75% компании принадлежит «Инвест-логистике».
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Предприниматель, менеджер, совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс». Президент федерации фристайла России.
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