Экономика
ВедомостиБокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов
Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 75% компании принадлежит «Инвест-логистике».
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Происшествия
16 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и фурой под Владимиром
Армия и оружие
Турция рассказала о военной операции в Идлибе
Биатлон
CAS дал МОК сутки на объяснение фальшивых подписей Григория Родченкова
"Панель арбитров CAS приняла заявление о поддельных подписях в документах МОК и поручила олимпийскому комитету в течение суток дать свои объяснения", - сообщил ТАСС со ссылкой на свой источник.
Экономика
Минэкономики скорректирует макропрогноз с учетом влияния коронавируса
Минэкономики внесло в парламент прогноз социально-экономического развития РФ на 2020–2022 годы, но он составлялся на середину января, когда предполагалось восстановление экономики Китая к концу первого квартала.
Общество
Россиянам предложили ипотеку под 2,7% на курортах
В курортных поселениях Краснодарского края россияне смогут получить ипотечные кредиты под 2,7%.
Авто
В РФ представлен обновленный Volkswagen Passat
Как сообщает издание speedme.ru, российские покупатели смогут приобрести новый Volkswagen Passat от 1,83 млн рублей.
Происшествия
СК завел дело из-за связи астраханской учительницы с девятиклассником
Следователи завели уголовное дело по факту развратных действий в отношении подростка после сообщений СМИ о связи учительницы со школьником в Астраханской области, информирует СУСК России по региону.
Транспорт
Началась продажа билетов на пригородные поезда из Керчи в Анапу
Армия и оружие
Турция впервые использовала «рой» дронов в Сирии, сообщает Bloomberg
Источник заявляет, что Анкара развернула и использовала «беспрецедентное» число беспилотников для скоординированных действий в ответ на нанесенный вооруженными силами Сирии авиационный удар.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Происшествия
СК опубликовал видео задержания замглавы Россельхознадзора Приангарья
Следственный комитет РФ опубликовал оперативную съемку ареста заместителя начальника Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии Владимира Журавлева.
Киберспорт
Riot рассказал об онлайн-шутере Valorant
Армия и оружие
Дамаск направил в Идлиб подкрепление и полученное от РФ вооружение
Сирийское военное командование перебросило в северную провинцию Идлиб подкрепление, причем бойцы получили переданное Россией вооружение, сообщает в понедельник портал Al-Masdar.
Политика
Министр спорта Чувашии отправлен в отставку
Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил Богаратова Михаила Викторовича от исполнения обязанностей министра физической культуры и спорта Чувашской Республики.
Общество
МВД хочет ограничить продажу алкоголя в поездах дальнего следования
В МВД России предложили ограничить свободную продажу спиртных напитков в поездах дальнего следования.
Космос
LUVOIR может стать следующим крупнейшим космическим телескопом НАСА
Если в НАСА выберут для запуска миссию LUVOIR, то космическому телескопу все равно еще предстоит пройти долгий путь к воплощению в жизнь.
Общество
Суд отправил дело активиста Котова на новое апелляционное рассмотрение
Второй кассационный суд общей юрисдикции в Москве отправил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции дело активиста Константина Котова, который был приговорен к четырем годам колонии по так называемой "дадинской" статье, передал корреспондент "Интерфакса".
Кино
Ким Бодниа сыграет Весемира во втором сезоне «Ведьмака»
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Фигурное катание
Фигуристка Аделина Сотникова завершила спортивную карьеру
О завершении карьеры объявила 23-летняя российская фигуристка Аделина Сотникова.
Происшествия
Из-за гибели котов на рейсе «Аэрофлота» не стали возбуждать дело
Полиция отказалась возбуждать дело из-за гибели котов на рейсе "Аэрофлота". Об этом РБК рассказал хозяин животных Максим Чумаченко.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Политика
Министр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Армия САР открыла огонь в ответ. Как сообщили в Минобороны РФ, были обстреляны турецкие военные, которые не должны были там быть.
Происшествия
Во Франции из-за коронавируса скончались еще два человека
Число погибших от эпидемии коронавируса во Франции увеличилось до четырех человек, сообщают местные СМИ.
Биатлон
Этап Кубка мира по биатлону в Чехии пройдёт без зрителей
Без зрителей пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия).
Происшествия
На бьюти-блогера Андрея Петрова напали в Москве
На российского бьюти-блогера Андрея Петрова напали, сообщает telegram-канал "112".
Футбол
На YouTube появятся платные трансляции матчей РПЛ для иностранцев
Российская Премьер-Лига закроет бесплатные трансляции на YouTube для иностранцев.
Наука