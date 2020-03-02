Экономика

ВедомостиВедомостиБокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов

Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания. Он выкупил их у самой «Модум-транс», сказал источник, близкий к сделке.
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Бокарев стал совладельцем железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

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Андрей Бокарев вошел в операторский бизнес

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Интерфакс07:43

Бокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов

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Опубликовано видео перехвата «нарушителя» воздушной границы России

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Андрей Рэмович Бокарев
Предприниматель
Предприниматель, менеджер, совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс». Президент федерации фристайла России.
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Артём Юрьевич Чайка
Российский предприниматель. Единственный владелец «Нерудной компании Бердяуш», которая поставляет щебень для РЖД и фирмы «Сибирский элемент - Рента-К», занимающейся добычей песка в Калужской области.
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