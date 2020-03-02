Экономика
ВедомостиБокарев получил долю в крупнейшем владельце инновационных вагонов
Андрей Бокарев стал владельцем 25% акций ООО «Модум-транс» – железнодорожного грузового оператора, сообщила компания. Он выкупил их у самой «Модум-транс», сказал источник, близкий к сделке.
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Происшествия
Замглавы иркутского Россельхознадзора съел бумагу при задержании
Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлев, арестованный по обвинению во взяточничестве, съел при задержании бумагу с цифрами.
Здоровье
Первый случай коронавируса выявлен в Латвии
Первый случай инфицирования коронавирусом COVID-19 зафиксирован в Латвии. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщил Минздрав Республики.
Армия и оружие
Российская военная полиция вошла в город на востоке Идлиба
Российская военная полиция введена в город Серакиб, расположенный в восточной части провинции Идлиб.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Происшествия
У россиянина, прилетевшего из Италии, подтвержден коронавирус
Речь идет о мужчине, который отдыхал в Италии и, предположительно заразился 21 февраля, сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на штаб по борьбе с вирусом.
Кино
Про мем с геймером на потолке снимут документальный фильм
Мем про игрока в Counter-Strike, которого приклеили скотчем к потолку, получит документальный фильм под названием Internet Legends: Duct-Taped Gamer.
Политика
В Госдуму поступили поправки президента к Конституции
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в Конституцию.
Наука
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон
В возрасте 96 лет умер физик Фримен Дайсон.
Футбол
Александр Панов объяснил болельщикам «Зенита», чем он лучше Дзюбы
Болельщики «Зенита» были в шоке. Многие до сих пор не могут простить Панова.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Кино
На Берлинском фестивале фильм «Дау. Наташа» получил приз
Политика
Глава МВД Германии отказался жать руку Меркель из-за коронавируса
Ангела Меркель в ответ на решение Зеехофера подняла руки вверх. Под смех аудитории канцлер Германии прошла на своё место.
Кино
Дэниэл Рэдклифф не собирается возвращаться к роли Гарри Поттера
Актер стал знаменитым именно благодаря данной роли, но он не собирается снова пробовать такой образ.
Энергетика
Антимонопольный комитет Украины открыл дело против «Нафтогаза»
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал разбирательство против компании "Нафтогаз", так как усмотрел в ее действиях злоупотребление положением на рынке природного газа.
Общество
Москвичам начнут массово измерять температуру из-за коронавируса
В Москве работодателям рекомендуется измерять температуру сотрудникам на работе из-за коронавируса.
Шоу-бизнес
Данила Козловский и Ольга Зуева впервые стали родителями
У звездной пары появилась на свет дочь. Ольга Зуева решила больше не скрывать радостное событие.
Киберспорт
Опубликованы системные требования шутера Valorant от Riot Games
Раскрыты системные требования онлайнового шутера Project A. Тайтл с названием Valorant (VALORANT) от компания Riot Games.
Шоу-бизнес
Савичева возмущена реакцией блогерши Диденко на трагедию в ее семье
Политика
Путин поручил создать закон о контроле за грамотностью чиновников
Законопроект о внесении поправок в закон «О государственном языке» должен обеспечить «осуществление контроля за соблюдением должностными лицами органов и организаций, государственными и муниципальными служащими, гражданами норм и правил современного русского литературного языка в сферах, в которых использование государственного языка Российской Федерации является обязательным».
Армия и оружие
Опубликовано видео перехвата «нарушителя» воздушной границы России
Министерство обороны России показало на видео воздушный перехват самолета Ил-38 истребителем МиГ-31 Тихоокеанского флота над Камчаткой.
Политика
В Раде оценили возможность «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на презентации в Киеве нового телеканала «Дом» заявил, на Москву можно было бы «швырнуть» атомную бомбу, но её у Украины нет.
Политика
США сняли санкции с двух российских компаний
Вашингтон исключил из санкционных списков две российские компании, сообщил Минфин США.
Общество
Первый зараженный коронавирусом в Москве рассказал о своем лечении
Россиянин Давид Беров, который вернулся из Италии и заразился коронавирусом, рассказал о своем случае и лечении в больнице.
Общество
Экс-министр спорта России Колобков получил должность в «Газпром нефти»
Бывший министр спорта России Павел Колобков назначен заместителем генерального директора "Газпром нефти" по работе с федеральными органами власти.
Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет в России
Матч за Суперкубок УЕФА-2023 состоится в Казани.
Происшествия
На астраханскую учительницу завели дело о растлении школьника
Дело по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста» возбудили после публикаций в СМИ.
Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь» во время учений.
Экономика
Forbes: владельцы УГМК контролируют производство золота на $367 млн
Совладельцы УГМК занимают пятое место с долей производства золота на 367 млн долларов.