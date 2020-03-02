Экономика

КомпанияКомпанияБокарев вошел в капитал железнодорожного оператора вместо Артема Чайки

В конце января стало известно, что сын бывшего генпрокурора Юрия Чайки Артем с партнерами перестали распоряжаться 25% акциями, которые перешли самой компании. Этот пакет оценивался в 2,5–3 миллиарда рублей. О других активах Артема Чайки читайте в материале «Юрия Чайку сняли с поезда».
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Vgudok16:38
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Случай заражения коронавирусной инфекцией подтвердился у гражданина России, вернувшегося из Италии.
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В Краснодарском крае правоохранители раскрыли и задержали преступное сообщество, полностью состоящее из местных полицейских.
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Армия и оружие

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Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
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Появилось видео якобы сбитого Су-24 в Сирии

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Путин сообщил о ситуации с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России в целом находится под контролем, заявил президент Владимир Путин.
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В России учёные назвали сроки появления вакцины от коронавируса

Учёные в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА РФ назвали сроки появления вакцины от коронавируса, передаёт «РИА Новости».
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Роналду заблокировал Transfermarkt, увидев свою низкую стоимость

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В Петербурге госпитализированы 26 человек с подозрением на коронавирус

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С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Предприниматель, менеджер, совладелец и председатель совета директоров ЗАО «Трансмашхолдинг» и ОАО «УК „Кузбассразрезуголь“», член Совета директоров ОАО «Уральская горно-металлургическая компания», ОАО «Алтай-кокс». Президент федерации фристайла России.
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Российский предприниматель. Единственный владелец «Нерудной компании Бердяуш», которая поставляет щебень для РЖД и фирмы «Сибирский элемент - Рента-К», занимающейся добычей песка в Калужской области.
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