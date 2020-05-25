Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиБокерия рассказал о работе центра имени Бакулева в условиях пандемии

Пневмония, вызванная коронавирусом, для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями - тяжёлое осложнение, но в НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева всегда готовы оказать больным помощь, заявил президент Центра, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия.
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с чего всё началось

Лео Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", академик РАН Лео Бокерия рассказал, когда по его мнению, закончится эпидемия коронавирусной инфекции.
РИА Новостивчера в 23:07

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Бокерия дал прогноз по завершению эпидемии коронавируса

RT на русском00:12

В центре Бакулева у медиков выявили COVID-19

Газета.Ru03:05

В центре Бакулева есть случаи заражения медиков COVID-19, сообщил Бокерия

РИА Новости02:50

Лео Бокерия назвал сроки победы над коронавирусом

РБК00:24

Лео Бокерия заявил об отсутствии дефицита лекарств в аптеках Москвы

Известия03:41

Лео Бокерия обозначил срок окончания пандемии коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:26

В России назвали сроки победы над коронавирусом

Lenta.ruвчера в 23:16
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 03:54, Ашберн
Общество

В России за сутки выявили 8946 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения выявлены в 83 регионах РФ. За сутки умерли 92 человека, выздоровели около 5,5 тысяч.
REGNUM 03:45
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Общество

Из перинатального центра забрали жившую там девочку

Девочку, жившую с рождения в перинатальном центре в Москве, забрали из больницы.
Вести.Ru 01:50
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Происшествия

Полиция задержала подозреваемых в стрельбе у ЖК на юге Москвы

РИА Новости вчера в 23:44
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Общество

У главы Тувы выявлен коронавирус

Вести.Ru 00:56
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Общество

Оголодавшие на карантине крысы атаковали города США

Как сообщило издание The Washington post, с момента введение карантина в Соединенных Штатах участились сообщения о случаях каннибализма среди крыс, которые лишились привычных мест кормежки.
Телеканал 360° вчера в 19:04
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Общество

Заммэра Москвы рассказал о новом этапе снятия ограничений

Следующий этап снятия карантинных мер в Москве - открытие непродовольственной торговли, после - сферы бытовых услуг, заявили в мэрии.
Газета.Ru 02:11
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Общество

В Китае назвали десять самых загадочных мест России

Известия 01:31
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Кино

Версия «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера выйдет в 2021 году

Режиссер Зак Снайдер подтвердил, что его версия «Лиги Справедливости» выйдет на HBO Max в 2021 году.
Gazeta.SPb 23 мая в 10:06
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Шоу-бизнес

Лепс ответил на слова Пригожина о голодающих артистах

Bimru.ru 01:31
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
Газета.Ru 03:31
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Футбол

«Реал» может использовать Хакими ради трансфера Холанда

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Футбол

ВЭБ.РФ и РФПИ начали искать зарубежных инвесторов для ЦСКА

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов сообщил о начале совместного с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) поиска возможностей для привлечения зарубежных инвесторов для московского футбольного клуба ЦСКА.
Коммерсантъ 01:40
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Общество

Воробьёв назвал следующий этап смягчения ограничений в Подмосковье

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что на следующем этапе смягчения ограничений при благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе могут заработать некоторые объекты сферы услуг.
RT на русском вчера в 05:40
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 24 человек

Абакан, 25 мая 2020, 07:13 — REGNUM За минувшие сутки в Хакасии подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 25 мая в правительстве республики.
REGNUM 00:13
85
Общество

3746 человек вылечились от коронавируса в столице

РИАМО 02:07
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Здоровье

За сутки в Ростовской области выявили 158 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Ростовской области было выявлено 158 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает сайт Стопкоронавирус.рф.
РБК Ростов-на-Дону 03:35
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Шоу-бизнес

Барбара Пино победила в шоу «Холостяк»

Звезда шоу Холостяк стоматолог Антон Криворотов выбрал победительницу программы Барбару Пино, вручив ей обручальное кольцо.
NewInform вчера в 09:27
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Финансы

Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже.
Вести.Ru 03:22
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Общество

В России за сутки выявлено 8946 случаев коронавируса

Выздоровели за сутки 5499 человек, скончались - 92. Всего общее число выявленных случаев коронавируса составило в РФ 353 427.
Газета.Ru 03:46
Общество

Травников поручил навести порядок в Новосибирске после вечеринок

Новосибирск, 25 мая 2020, 09:16 — REGNUM Все факты нарушения общественного порядка в период самоизоляции в Новосибирской области требуют более жёсткой и оперативной реакции, подчеркнул губернатор Андрей Травников на оперативном совещании сегодня, 25 мая.
REGNUM 02:16
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Армия и оружие

Учения ВМС НАТО в Баренцевом море закончились конфузом

«Недавний поход группировки НАТО в Баренцево море превратил американские корабли в эскимо», — подчеркнули эксперты.
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Общество

В ГД хотят ужесточить наказание за ДТП, совершенное водителем без прав

Депутат отметил, что в действующем законодательстве есть "определенный пробел", так как лица, нарушившие ПДД и не имеющие либо лишенные водительского удостоверения, несут такую же ответственность, как и те, у кого права есть.
РИА Новости вчера в 21:15
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Общество

В Госдуме дали оценку перспективе снижения пенсионного возраста

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил, что вероятность того, что в России понизят пенсионный возраст очень мала, пишет «Коммерсант».
Ореанда-Новости 23 мая в 13:59
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Космос

Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 4100

Известная как NGC 4100, галактика может похвастаться аккуратной спиральной структурой и закрученными руками, запятнанными ярким голубым оттенком вновь образованных звезд.
V-kosmose.com 22 мая в 10:23
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru 23 мая в 12:37
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Политика

В Турции заявили о готовности организовать чартерные рейсы для россиян

«Даже если не возобновится регулярное авиасообщение с этими странами, мы готовы организовывать чартерные рейсы для туристов», — сказал Чавушоглу.
Известия вчера в 19:16
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Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 98 человек

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждено заражение коронавирусом 98 человек.
АиФ Саратов 02:03
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Гаджеты

Huawei выпустит флагманский процессор Kirin 1020

После ввода санкций компания TSMC отказалась от сделки. Huawei, наплевав на санкции, решил все-таки запустить в производство Kirin 1020.
Piter.tv 03:22
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Экономика

Число ипотечных кредитов в апреле уменьшилось на треть

По данным ОКБ, в апреле россияне оформили 81,5 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 184 млрд рублей.
Российская газета 03:23
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Армия и оружие

В США назвали причину критики решения Трампа по выходу из договора об «Открытом небе»

Выясняется, что в США далеко не с единодушным одобрением было воспринято решение администрации президента Дональда Трампа по выходу из договора об «Открытом небе».
Военное обозрение 03:39
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Лео Бокерия
Врач
Советский и российский врач-кардиохирург, изобретатель, организатор медицинской науки, педагог, профессор. Академик РАН и РАМН, член Президиума РАМН. Главный кардиохирург Минздрава России. Директор НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева Минздрава России, почётный президент НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с 25 ноября 2019 года. Президент Общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации». Член Общественной палаты Российской Федерации.
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