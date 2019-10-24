Экс-защитник ЦСКА Максим Боков и известный российский режиссер и оператор Денис Евстигнеев поделились прогнозами на 14-й тур чемпионата России. Рубин — Урал Максим Боков: — 2:1. «Рубин» потерял много очков, при этом демонстрируя хороший футбол.

Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура

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