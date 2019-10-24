Футбол
Спорт-ЭкспрессБоков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура
|27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
|53′
|57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
|64′
|65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
|70′
|76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
|77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
|78′
|90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
|90′+3′
Рубин
Расстановка 4‑3‑3
22
Дюпин
80
Сорокин
5
Уремович
3
Плиев
71
Поярков
7
Подберезкин
10
Коновалов
18
Могилевец
21
Кварацхелия
26
Микелтадзе
88
Ташаев
31
Годзюр
15
Кулаков
3
Ароян
19
Поляков
27
Меркулов
17
Димитров
6
Аугустыняк
88
Погребняк
57
Фидлер
58
Эль-Кабир
11
Ильин
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков и известный российский режиссер и оператор Денис Евстигнеев поделились прогнозами на 14-й тур чемпионата России. Рубин — Урал Максим Боков: — 2:1. «Рубин» потерял много очков, при этом демонстрируя хороший футбол.
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Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура
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