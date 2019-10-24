Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессБоков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура

Рубин — Урал
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Центральный»
27′
Денис Кулаков
Константин Плиев
53′
57′
Андрей Панюков
Николай Димитров
Видар Орн Кьяртанссон
Бека Микелтадзе
64′
65′
Владимир Ильин
Зураб Давиташвили
Хвича Кварацхелия
70′
76′
Эрик Бикфалви
Павел Погребняк
77′
Артем Фидлер
Егор Сорокин
78′
90′+1′
Денис Поляков
Хвича Кварацхелия
90′+3′
Экс-защитник ЦСКА Максим Боков и известный российский режиссер и оператор Денис Евстигнеев поделились прогнозами на 14-й тур чемпионата России. Рубин — Урал Максим Боков: — 2:1. «Рубин» потерял много очков, при этом демонстрируя хороший футбол.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура

Спорт-Экспрессвчера в 17:10

«Рубин» – «Урал». 25.10.2019. Прогноз и ставки на матч

Metaratingsвчера в 04:13

«Рубин» — «Урал»: продолжат ли удачную серию казанцы?

Все про Спорт рувчера в 06:07

Экспресс дня 25 октября. Прогнозы и ставки на футбол

LiveSport.ruвчера в 02:50

«Рубин» – «Урал»: прогноз и ставка на матч чемпионата России

ODDS.ruвчера в 17:24

Рубин - Урал: прогноз Евгения Веретенникова 25 октября 2019

Ставка TV02:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:38, Ашберн
Футбол

Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии

Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
РИА Новости вчера в 18:13
Армия и оружие

Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.
Газета.Ru 08:18
Кино

Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст»

Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".
SM News 06:05
Происшествия

Экспертиза ДНК: анализы гонщика Васильева ему не принадлежат

АиФ Урал 07:59
Общество

Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию

Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 17:56
Происшествия

В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов

В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.
РБК 12:44
Культура

Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес»

Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".
Piter.tv 10:06
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости 08:10
Шоу-бизнес

Татьяна Навка рассказала, почему не стала сама тренировать дочь

Девочка уверена: она станет такой же крутой фигуристкой, как мама. Надя занимается на катке два раза в день.
7Дней.ру 17:03
Происшествия

Троих фигурантов по делу о пожаре в «Зимней вишне» освободили из СИЗО

Трое фигурантов дела о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" освобождены из СИЗО, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 14:20
Происшествия

В Чечне задержан один из участников перестрелки в Ростовской области

Еще один участник конфликта со стрельбой задержан в Чеченской Республике.
REGNUM 06:06
Технологии

Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями

Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.
РБК 09:14
Общество

МВД начало проверку в отношении экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

RT на русском 05:41
Транспорт

В Москве Каховская линия метро закрылась на реконструкцию

РБК 17:57
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости 06:55
Культура

«Слабое звено» с Марией Киселевой вернется на экран

Популярная в начале 2000-х годов телевикторина «Слабое звено» возвращается в российский эфир.
Культуромания 14:08
Фигурное катание

Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.
Спорт-Экспресс 16:56
Политика

Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма

Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.
Life.ru вчера в 12:50
Здоровье

За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза

По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.
Аргументы и Факты 15:01
Общество

Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России

Газета.Ru 15:51
Кино

Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов

Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.
ЦДИ ПО 23 октября в 02:24
Армия и оружие

Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию

Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
РИА Новости 05:50
Политика

США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны

США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.
Коммерсантъ 19:02
Общество

Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии

Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).
Lenta.ru 13:57
Здоровье

Врач назвал первые признаки гипертонического криза

У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.
Вечерняя Москва 23 октября в 07:19
Футбол

Сарри объяснил, почему Роналду не сыграет с «Лечче»

Sport24.ru 16:09
Футбол

Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу

Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.
Чемпионат 11:18
Шоу-бизнес

Тамара Семина раскритиковала брак Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной

Тамара Семина сравнила семью Алибасова с пауками, которые ненавидят друг друга.
Дни24 18:00
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов

В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 16:52
Армия и оружие

Нефтяные рокировки: Сирия потребовала от США вернуть скважины

Сирия в жесткой форме потребовала от США покинуть нефтяные поля в провинции Дейр-эз-Зор.
Известия вчера в 17:01
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное