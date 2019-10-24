Экс-защитник ЦСКА Максим Боков и известный российский режиссер и оператор Денис Евстигнеев поделились прогнозами на 14-й тур чемпионата России. Рубин — Урал Максим Боков: — 2:1. «Рубин» потерял много очков, при этом демонстрируя хороший футбол.

Боков и Евстигнеев считают, что «Локомотив» и «Спартак» сыграют вничью. Прогнозы на матчи 14-го тура

Все про Спорт ру

Футбол Россия уступила шестое место в таблице коэффициентов УЕФА Португалии Россия уступает 0,966 балла идущей шестой Португалии в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей третьего тура на групповых этапах Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Армия и оружие Президент ЦАР объявил о создании российской военной базы Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что рассматривает возможность создания российской военной базы.

Кино Александр Петров опубликовал спойлер к фильму «Текст» Премьера фильма вышел в российский прокат 24 октября Актер Александр Петров на своей странице в Инстаграм выложил скриншот из переписки, на котором прикреплен снимок со съемочной площадки фильма "Текст".

Общество Бутина села в самолет, который увезет ее из США в Россию Россиянка Мария Бутина села в Майами в самолёт "Аэрофлота", который доставит её в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.

Происшествия В Калининграде уволили полицейских после гибели задержанного от ожогов В Калининграде уволили двух сотрудников отдела полиции, в котором получил ожоги 36-летний мужчина.

Культура Названы самые громкие скандалы на «Поле чудес» Первый выпуск "Поле чудес" вышел 29 лет назад, 25 октября 1990 года. В пятницу, 25 октября, названы самые громкие скандалы на "Поле чудес".

Шоу-бизнес Татьяна Навка рассказала, почему не стала сама тренировать дочь Девочка уверена: она станет такой же крутой фигуристкой, как мама. Надя занимается на катке два раза в день.

Технологии Facebook в тестовом режиме запустил вкладку с новостями Социальная сеть Facebook объявила о запуске в тестовом режиме нового раздела Facebook News, в котором пользователь сможет ознакомиться с персональной подборкой новостных сюжетов, говорится в сообщении, опубликованном на сайте американской компании.

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.

Фигурное катание Медведева упала в короткой программе на «Гран-при» Канады Российская фигуристка Евгения Медведева упала во время короткой программы на этапе «Гран-при» в Канаде.

Политика Украина заявила о готовности к переговорам по возвращению Крыма Напомним, Крым вошёл в состав России по итогам всеобщего референдума, который состоялся 16 марта 2014 года.

Здоровье За 10 лет в России смертность от туберкулеза снизилась в три раза По данным министерства здравоохранения, за последние десять лет количество заболевших туберкулезом уменьшилось практически в два раза, а смертность от этого заболевания сократилась в три раза.

Кино Минкультуры опубликовало «доску позора» российских кинематографистов Фото: yandex.ru Этими вопросами задались в Минкульте и составили «доску позора» российских кинематографистов.

Армия и оружие Шойгу заявил о попытках Запада рассорить Россию и Белоруссию Запад ведет масштабную информационную кампанию по дискредитации роли Союзного государства в обеспечении региональной безопасности и расколу отношений России и Белоруссии, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Политика США приостановили полеты в города Кубы, кроме Гаваны США приостановили полеты во все аэропорты Кубы, за исключением аэропорта Гаваны.

Общество Более 100 россиян из ИГ сбежали из лагеря для террористов в Сирии Около 50 россиянок с детьми ушли из лагеря Айн-Исса в Сирии, где содержатся семьи боевиков «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России).

Здоровье Врач назвал первые признаки гипертонического криза У телеведущей случился гипертонический криз. Несмотря на то, что врачам скорой удалось сбить давление, Малышеву все же увезли в больницу.

Футбол Макгрегор назвал своего любимого футболиста. Тот ответил ирландцу Ирландский боец смешанного стиля и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор назвал своего любимого футболиста.

Футбол «Лестер» разгромил «Саутгемптон», забив девять безответных голов В матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Лестер» одержал разгромную победу над «Саутгемптоном».