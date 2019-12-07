РПЛ
RT на русскомБоков считает, что ещё рано отдавать «Зениту» победу в РПЛ
Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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