РПЛ

RT на русскомRT на русскомБоков считает, что ещё рано отдавать «Зениту» победу в РПЛ

Бывший футболист московского ЦСКА Максим Боков выразил мнение, что ещё рано говорить о чемпионстве петербургского «Зенита», несмотря на отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Боков считает, что ещё рано отдавать «Зениту» победу в РПЛ

RT на русском06:06

«Зенит»: прогноз на ближайшие месяцы — стабильный, плюс десять

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«Прогноз стабильный»: «Зенит» «потроллил» конкурентов в чемпионате России

78.ru11:45

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Piter.tv14:28
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Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились о новой программе сотрудничества, предполагающей кредит на сумму около $5,5 млрд на три года.
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РЕН ТВ 04 декабря в 16:41
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Британец Энтони Джошуа вернул титулы чемпиона мира в супертяжелом весе, победив американского боксера Энди Руису.
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РИА Новости 11:59
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Брата убитого отцом-сектантом мальчика поместили в психбольницу

В правоохранительных органах сообщили, что брата девятилетнего мальчика, которого в Екатеринбурге убил отец-сектант, поместили в психиатрическую больницу.
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Подозреваются два человека, передает телеканал "Россия 24". Президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря на Украине днем траура.
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Происшествия

Центр Блохина сообщает, что два подростка умерли из-за осложнений

Ранее в СМИ появилась информация, что в центре Блохина скончались двое детей, по предположению уволившегося из центра врача-онколога Максима Рыкова, это могло произойти в результате ошибок новых врачей.
РИА Новости 18:04
Армия и оружие

Курдские террористы атаковали позиции союзников Турции в Алеппо

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«Монако» разгромил «Амьен», Головин отдал голевую передачу

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин записал в актив голевую передачу.
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Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.
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Министр культуры России Владимир Мединский рассказал, что фестиваль "Русские сезоны", проходящий в Германии, охватил 90 городов.
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HeadHunter назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами

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РБК 04 декабря в 22:32
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Мэр Липецка прокомментировала видео с матом

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Внедорожник Hongqi HS7 на базе Toyota Crown установил новый рекорд

Премиальный внедорожник от Hongqi под названием HS7 разработан на платформе седана бизнес-класса Toyota Crown.
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По мнению ученого, наблюдаемые изменения конфигурации атмосферного антициклона связаны со слиянием с более мелкими вихревыми образованиями, при которых возникают точки застоя, в которых скорость потока сначала резко снижается, а затем возрастает.
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США признали отставание от России в разработке гиперзвукового оружия

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединенные Штаты в настоящее время занимают роль догоняющего в разработке гиперзвукового оружия.
РБК 16:44
Наука

Обнаружены микроорганизмы, способные выживать на метеоритах

Международная команда исследователей обнаружила микроорганизмы, которые способны существовать на метеоритах.
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«Манчестер Юнайтед» оказался сильнее «Манчестер Сити» в дерби

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Финны сделали оптоволокно из целлюлозы

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Metacritic составил рейтинги лучших игр десятилетия

Под конец 2019 года Metacritic подготовил два рейтинга с лучшими играми десятилетия.
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