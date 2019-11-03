Единоборства
Газета.RuБоксер Альварес откажется от завоеванного в бою с Ковалевым титула
В ночь на 3 ноября мексиканец в 11-м раунде нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.
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Опубликовано видео короткой программы олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой на этапе французском этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.
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Песков: «Северный поток-2» состоялся бы и без Дании
Песков указал, что "Северный поток-2" выгодный для европейских стран коммерческий проект, который "способен внести очень важный вклад в энергобезопасность и в диверсификацию надежных поставок газа в Европу", а вовсе не "аркан на шее Европы".
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ДТП с автобусом во Франции: граждане РФ не пострадали
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием автобуса на севере Франции, следовавшего по маршруту Париж — Лондон, никто из граждан Российской Федерации не пострадал.
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Иногда получение вычисленных теоретически структур очень затрудняется, так как требуется создание молекул с точно определенной структурой, а в результате синтеза либо совсем не образуется нужных соединений, либо получается смесь молекул различной формы, отделить которые друг от друга бывает очень трудно.
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Алла Пугачева на концерте в Минске обещала вернуться на сцену в 80 лет
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В Казахстане стоматолог силой успокаивал ребёнка во время приема
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Телекомментатор Геннадий Орлов заявил, что главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову стоит попросить вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева вернуться в национальную команду.
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Власти Дрездена объявили «нацистскую чрезвычайную ситуацию»
Муниципальный совет города Дрездена одобрил резолюцию о "нацистской чрезвычайной ситуации", сообщает CNN.
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Боттас выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»
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2019 год в России может стать самым теплым в истории
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Футбол
«Лестер» уверенно обыграл «Кристал Пэлас»
В предпоследнем матче 11-го тура чемпионата Англии «Кристал Пэлас» не смог отобрать очки у «Лестера», одного из лидеров сезона.
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