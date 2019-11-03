В ночь на 3 ноября мексиканец в 11-м раунде нокаутировал россиянина Сергея Ковалева и завоевал чемпионский титул в четвертой для себя весовой категории. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

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