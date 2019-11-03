Единоборства
Спорт-ЭкспрессКовалев и Альварес пройдут дополнительное взвешивание в день боя
Мексиканец Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO россиянин Сергей Ковалев пройдут дополнительное взвешивание в день боя, сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка. Ковалев и Альварес не должны превысить вес в 84 кг, иначе их ждут штрафные санкции.
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Сауль Альварес: «Бой с Ковалевым будет одним из самых важных в моей карьере»
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