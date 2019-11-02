Единоборства
РЕН ТВБоксер Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом
Отмечается, что чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации в весовой категории до 79,38 кг Ковалев не смог уложиться в вес перед поединком против мексиканского бойца. Известно, что россиянин превысил вес на 100 грамм.
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