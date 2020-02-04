Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.

с чего всё началось

Арестованный по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков боксер Георгий Кушиташвили прокомментировал RT инцидент. Чемпион России по боксу заявил, что росгвардеец сломал нос сам, сам же спортсмен лишь предложил свою помощь, чтобы его вправить.

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