Происшествия

Москва 24Москва 24Боксер Кушиташвили рассказал о сломанном носе росгвардейца

Арестованный по делу о нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков боксер Георгий Кушиташвили прокомментировал RT инцидент. Чемпион России по боксу заявил, что росгвардеец сломал нос сам, сам же спортсмен лишь предложил свою помощь, чтобы его вправить.
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Боксёр Кушиташвили о сломанном носе росгвардейца: он сам ударился

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, которого подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, заявил, что росгвардеец сломал нос, ударившись самостоятельно, а спортсмен предлагал ему вправить его.
RT на русском10:41

Подробнее о событии

Напавший на росгвардейца боксер прокомментировал случившееся

Lenta.ru12:27

«Мне много раз ломали нос, так что вправлять умею». Кушиташвили отрицает обвинения в свой адрес

Матч ТВ12:02

Арестованный боксер рассказал о сломанном носе росгвардейца

Газета.Ru11:30

Боксер Кушиташвили: росгвардеец ударился сам, а я предложил ему вправить нос

Вести.Ru11:40

СМИ сравнили задержание боксера Кушиташвили с делом Голунова

BFM.ru10:57

Боксер Кушиташвили рассказал о сломанном носе росгвардейца

Москва 2410:56

Боксёр Кушиташвили о сломанном носе росгвардейца: он сам ударился

RT на русском10:41
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Происшествия

Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве

Присяжные вынесли обвинительный вердикт уроженцу Киргизии Нурлану Муратова по делу об убийстве полицейского в московском метро, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
РИА Новости 15:34
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Дженнифер Лопес спела с дочерью в перерыве Супербоула

Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
News.ru вчера в 03:04
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru 12:08
Армия и оружие

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Идлибе

Владимир Путин обсудил по телефону с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обострение обстановки в Идлибе.
Вести.Ru 15:25
Экономика

Швейцарский суд заморозил счета зернового терминала в Тамани

Гражданский суд первой инстанции швейцарского кантона Женева в конце 2019 года заморозил счета люксембургской Kernel Holding SA, холдинговой компании украинской аграрной группы Kernel, и связанных с ней компаний, следует из имеющейся у РБК копии постановления суда.
РБК 02 февраля в 23:01
Происшествия

Центр «Сова» зафиксировал рост числа нападений на представителей ЛГБТ в 2019 году

Другие преступления ненависти:В 2019 году число нападений на почве расизма снижалось, но количество убийств с таким мотивом оказалось выше, говорится в отчете.
Snob.ru 11:19
Политика

Израиль признал, что исказил правду о войне, чтобы понравиться Путину

Дирекция всемирно известного мемориала жертв Холокоста «Яд Вашем» признала, что материалы Международного форума памяти Холокоста, которые были показаны в январе лидерам многих государств мира, собравшимся в Израиле по этому поводу, содержали искажения исторической правды.
Новые Известия 08:26
Здоровье

В Москве пройдет акция по бесплатному онкоскринингу

В феврале в столице состоится акция по бесплатной диагностике шести видов самых распространенных онкологических заболеваний, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Москва 24 03:11
Футбол

«Ливерпуль» выпустил самый юный состав в своей истории

"Ливерпуль" выпустил на ответный матч 1/16 финала Кубка Англии против "Шрусбери Таун" самый юный состав в истории клуба.
Газета.Ru 15:47
Кино

Трейлер фильма «Форсаж 9» появился в сети

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала первый официальный трейлер фильма «Форсаж 9». В роли режиссера ленты выступил Джастин Лин.
Peterburg2.ru 01 февраля в 16:14
Общество

Рисунок пермской школьницы попал на обложку журнала Vogue

Автором обложки мартовского номера американской версии журнала Vogue стала россиянка Анастасия Ковтун.
РИА Новости 01:19
Общество

«Первый канал» отказался от трансляции «Оскара»

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Футбол

Месси раскритиковал Абидаля за слова об игроках «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси раскритиковал экс-защитника команды Эрика Абидаля, работающего в структуре клуба на руководящей должности.
Нева Спорт 15:35
Наука

Как выглядит Земля с высохшими океанами, показывает анимация

Ученый-планетолог Японского агентства аэрокосмических исследований Джеймс О'Донохью показал, как будет выглядеть планета, если вся вода уйдет, обнажив скрытые три пятых поверхности Земли.
LentaChel.ru вчера в 14:14
Общество

Зеленский нашел способ потратить выплаты «Газпрома»

Президент Украины Владимир Зеленский нашел способ потратить выплаты российского «Газпрома» украинскому «Нафтогазу» — инвестировать средства в реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины.
Lenta.ru 17:03
Политика

Стало известно о новых санкциях США против «Северного потока-2»

США намерены ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Lenta.ru 10:19
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Мила Йовович показала новорожденную дочь

Мила Йовович стала мамой в третий раз. Счастливая актриса держит на руках здоровую малышку и не может скрыть переполняющих эмоций.
Версия.Инфо 02 февраля в 20:23
Армия и оружие

Руководящий состав ВМФ вспомнил роль адмирала Горшкова в развитии флота

Оперативный сбор начался с конференции, посвящённой роли адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшкова в развитии военно-морского флота.
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Общество

Ольга Голодец перейдет на работу в Сбербанк

Ольга Голодец, которая в правительстве Дмитрия Медведева в статусе вице-премьера курировала вопросы культуры, спорта и туризма, перейдет в Сбербанк.
РБК 12:37
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Bethesda назвала дату выхода дополнения Wastelanders для Fallout 76

Ранее Bethesda рассказала о планах по развитию Fallout 76 в 2020 году, прочитать об этом можно по ссылке.
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«Новая церковь» Украины лишила Филарета полномочий члена «синода»

Пресс-служба "новой церкви" Украины сообщила о прекращении полномочий раскольника Филарета как члена "священного синода" неканонической структуры.
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Армия и оружие

Сирийские военные предъявили ультиматум бандформированиям в Идлибе

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Генсек ООН призвал США урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам

Соединённым Штатам необходимо урегулировать вопрос с выдачей виз дипломатам различных стран, которые будут принимать участие в работе ООН в Нью-Йорке, заявил 4 февраля журналистам генсек ООН Антониу Гутерреш.
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Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России

Олимпийская чемпионка в лыжных гонках россиянка Елена Вяльбе стала главой Ассоциации лыжных видов спорта России.
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В Госдуме оценили слова Макрона об интерпретациях Второй мировой войны

Ранее Макрон заявил, что он видит «подход России вновь интерпретировать Вторую мировую войну и сделать виноватым польский народ».
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
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Почему Загитова не вышла на автограф-сессию после шоу в Доброграде? Объясняет основатель города

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Второй самолет ВКС с россиянами вылетел из Уханя

Второй самолет ВКС с российскими гражданами, эвакуируемыми из-за вспышки коронавируса, вылетел из китайского Уханя.
РБК 16:06
Общество

ЕСПЧ принял жалобу Навального и «Медиазоны» на цензуру из-за расследования о Дерипаске, Рыбке и Приходько

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу «Медиазоны» и Алексея Навального на цензуру со стороны властей России из-за запрета части расследования ФБК о вице-премьере Сергее Приходько и бизнесмене Олеге Дерипаске.
Дождь 14:48
Футбол

«Монако» Головина обыграл «Анже» в матче чемпионата Франции

"Монако" переиграл "Анже" в матче 23-го тура чемпионата Франции. Встреча, прошедшая в Монако, завершилась со счетом 1:0.
Газета.Ru 15:14
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