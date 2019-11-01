Единоборства

ЗаманаЗаманаБоксер Сергей Ковалев не уложился в вес перед боем с Альваресом

Сообщается, что чемпиону мира по боксу до 79,38 кг Ковалеву не получилось уложиться в вес перед боем против мексиканца.
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