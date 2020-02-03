235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.

с чего всё началось

Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной.

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя. Согласно версии следствия, пострадавшим сотрудником Росгвардии оказался водитель.

Ударившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

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