Происшествия
Газета.RuУдарившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы
"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя. Согласно версии следствия, пострадавшим сотрудником Росгвардии оказался водитель.
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Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной.
с чего всё началось
235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.Интерфакс09:17
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Футбол
Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»
По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
Политика
Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта
Общество
Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»
ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".
Общество
Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17
Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Футбол
«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче
Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео
В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
Происшествия
В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе
Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Политика
В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым
"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Общество
Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Экономика
ГДР группы «Эталон» начали торговаться на Московской бирже
Etalon Group PLC объявила о начале торгов глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже с сегодняшнего дня.
Единоборства
Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором
Происшествия
СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве
В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
Политика
Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей
"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
Футбол
ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли»
По данным Mirror, московский ЦСКА может подписать нападающего «Бернли» и сборной Чехии Матея Выдру.
Общество
Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта
Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
Музыка
Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России
В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Наука
Древнейшее деревянное сооружение обнаружено в Чехии
В Чехии местные археологи из Археологического центра в Оломоуце нашли древнейшее деревянное сооружение - колодец возрастом около 7275 лет.
Общество
Все российские организованные туристы вернулись из Китая
По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
Происшествия
Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым
Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Происшествия
«Владимир Владимирович, вас обманывают, а вся страна смотрит!» Открытое письмо президенту России от родителей обвиняемых по делу «Сети»
10 декабря 2019 г. в прямом эфире на всю Россию транслировалась Ваша встреча с членами Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Шоу-бизнес
Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии
Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
Политика
Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить
Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
Армия и оружие
Контингент Турции в Сирии не даёт войскам Дамаска занять важные позиции
Продвижение отрядов Сирийской арабской армии к городу Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) сдерживают турецкие войска, пишет 3 февраля Al-Watan.
Армия и оружие
Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба
Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.
Политика
Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».