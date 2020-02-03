Происшествия

Газета.RuГазета.RuУдарившему росгвардейца боксеру Кушиташвили грозит до 10 лет тюрьмы

"Вторая статья является тяжкой, ему грозит до 10 лет лишения свободы", - приводит РИА "Новости" слова следователя. Согласно версии следствия, пострадавшим сотрудником Росгвардии оказался водитель.
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Умар Кремлев
Кушиташвили исключен из сборной России. Он уже не будет участвовать в мероприятиях сборной.
— Умар КремлевВзгляд.ру 09:44
с чего всё началось

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
Интерфакс09:17

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Умар Кремлев: «Сомневаюсь, что Кушиташвили мог напасть на росгвардейца»

Спорт-Экспресс09:52

Боксера Кушиташвили арестовали за драку с росгвардейцем и хранение наркотиков

Телеканал 360°09:11

Двукратного чемпиона России по боксу Кушиташвили арестовали на 2 месяца по делу о нападении на сотрудника Росгвардии

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Кушиташвили, у которого нашли кокаин, дал первое интервью в суде

Чемпионат08:27

Кушиташвили арестовали по делу об избиении сотрудника Росгвардии и хранении кокаина

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Арестованного боксера исключили из состава сборной России

Газета.Ru10:33

Кушиташвили исключили из сборной России по боксу

Взгляд.ру09:44
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Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 10:49, Ашберн
Футбол

Уточнен размер зарплаты Кокорина в «Зените»

По информации журналиста Василия Уткина, размер зарплаты Кокорина в «Зените» составляет 20 тысяч рублей.
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Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Общество

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест".
ТАСС 10:30
Общество

Нидерланды предъявили обвинения по делу о крушении MH17

Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Lenta.ru 08:38
Футбол

«Рубин» проиграл «Оденсе» в контрольном матче

Футболисты казанского "Рубина" проиграли датскому "Оденсе" в контрольном матче на тренировочном сборе в Турции.
РИА Новости 08:53
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Твери попал на видео

В Сети появилось видео ДТП в Твери, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 08:41
Происшествия

В Белгороде студент найден мертвым на кресте на Поклонной горе

Тело 18-летнего жителя Старого Оскола было найдено местными жителями - оно находилось на 15-метровом кресте, расположенном на Поклонной горе Белгорода.
Газета.Ru 10:14
Политика

В Кремле напомнили про приглашение Эрдогану в Крым

"Самое главное, что у Эрдогана есть действующее приглашение президента Путина посетить Крым и увидеть все из первоисточника", - заключил Песков.
Российская газета 06:56
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Экономика

ГДР группы «Эталон» начали торговаться на Московской бирже

Etalon Group PLC объявила о начале торгов глобальных депозитарных расписок (ГДР) компании на Московской бирже с сегодняшнего дня.
Finam.Ru 02:40
Единоборства

Нурмагомедов заявил, что ему не интересен реванш с Макгрегором

RT на русском 09:07
Происшествия

СК обнаружил более 2 тыс. случаев фальшивых прививок детей в Москве

В результате прокурорской проверки были обнаружены 2120 медицинских карт с подложными записями о согласии родителей на проведение вакцинации, рассказал источник.
РБК 05:26
Политика

Саакашвили предсказал распад Украины на пять частей

"Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", — заявил Саакашвили в эфире телеканала "112".
РИА Новости вчера в 08:15
Футбол

ЦСКА заинтересован в трансфере форварда «Бернли»

По данным Mirror, московский ЦСКА может подписать нападающего «Бернли» и сборной Чехии Матея Выдру.
LiveSport.ru 10:36
Общество

Немецкие кардиологи назвали боль в ногах симптомом скорого инфаркта

Кардиологи из Немецкого фонда сердечных заболеваний предупредили, что боль в ногах может указывать на повышенный риск сердечного приступа.
VSE42.RU 01 февраля в 05:04
Музыка

Названы претенденты на участие в «Евровидении» от России

В шорт-лист претендентов для выступления на «Евровидении-2020» попала одна из самых популярных певиц прошлого года Zivert, известная своими сатирическими песнями питерская группа Little Big и уже представлявшая Россию в 2015 году Полина Гагарина.
Профиль 09:22
Общество

Владельца крымского парка львов «Тайган» арестовали на два месяца

REGNUM 09:55
Наука

Древнейшее деревянное сооружение обнаружено в Чехии

В Чехии местные археологи из Археологического центра в Оломоуце нашли древнейшее деревянное сооружение - колодец возрастом около 7275 лет.
Газета.Ru 09:46
Общество

Все российские организованные туристы вернулись из Китая

По поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в КНР, на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию, — отмечают представители ведомства.
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Происшествия

Смерть одного сотрудника спецназа ФСБ России в Сирии подтвердили

Газета.Ru 09:50
Происшествия

Генпрокуратура отказалась извиняться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту «Медузы» Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:41
Происшествия

«Владимир Владимирович, вас обманывают, а вся страна смотрит!» Открытое письмо президенту России от родителей обвиняемых по делу «Сети»

10 декабря 2019 г. в прямом эфире на всю Россию транслировалась Ваша встреча с членами Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека.
Новая газета 07:11
Шоу-бизнес

Успенская опровергла слова дочери о домашнем насилии

Певица в шоке от поступка телевизионщиков Звезда российской поп - и шансон-сцены Любовь Успенская отреагировала на откровения дочери Татьяны Плаксиной.
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Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

Lenta.ru 10:02
Политика

Срок подачи поправок к Конституции могут снова продлить

Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что срок подачи поправок ко второму чтению проекта об изменении Конституции РФ снова может быть продлен.
РИА Новости 10:31
Культура

Съемки новой экранизации «Мастера и Маргариты» приостановлены

Газета.Ru 02:20
Спорт

Трехкратный чемпион мира по борьбе Махов попался на допинге

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Армия и оружие

Контингент Турции в Сирии не даёт войскам Дамаска занять важные позиции

Продвижение отрядов Сирийской арабской армии к городу Саракиб (провинция Идлиб, Сирия) сдерживают турецкие войска, пишет 3 февраля Al-Watan.
REGNUM 10:31
Армия и оружие

Лавров и глава МИД Турции обсудили ситуацию в районе Идлиба

Главы внешнеполитических ведомств России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили в понедельник по телефону ситуацию в Идлибе и подтвердили необходимость соблюдения договоренностей по нормализации обстановки в этом районе.
ТАСС 10:38
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
Известия 07:05
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