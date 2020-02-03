Происшествия

ТАССТАССБоксера Кушиташвили поместили в «Матросскую тишину»

Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили, арестованный по подозрению в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков, помещен в СИЗО "Матросская тишина". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
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с чего всё началось

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
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«Удар по всем боксерам»: Георгий Кушиташвили арестован до 1 апреля

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Эрдоган: граждане Турции погибли при атаке армии САР в Идлибе

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В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана все еще есть действующее приглашение посетить Крым, благодаря чему он может лучше изучить вопрос, связанный с правами крымских татар, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:59
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Не успели мы забыть лучшие и худшие наряды звезд с Премии Гильдии киноактеров США SAG Awards 2020, как новая красная дорожка.
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Прием посылок с товарами из китайских интернет-магазинов в России могут приостановить из-за короновируса.
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«Холоп» стал самым кассовым отечественным фильмом в РФ и СНГ

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«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
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Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Согласно прогнозу эксперта Университета Нортумбрии Валентины Жарковой, минимум солнечной активности и соответственно, уменьшение количества сообщаемого нашей планете тепла, ждет Землю уже в 2020 году.
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Коронавирус нового типа может жить в открытой среде до пяти дней, заявил член консультативного совета экспертов по инфекционным заболеваниям государственного комитета по здравоохранению Китая Цзян Жунмэн.
Газета.Ru 10:41
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В России внесут поправки в Конституцию и запретят снюс

В России будут внесены поправки в Конституцию, также планируется введение запрета на снюс.
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Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
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Пушков ответил на слова главы МИД Польши о победе в споре с Россией

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывание министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в "историческом споре с Россией".
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Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции дали Минздрав и Роспотребнадзор.
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Дочь американской певицы Дженнифер Лопес по имени Эмма Муньис поддержала свою маму во время выступления в перерыве Супербоула.
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Национальная прокуратура Нидерландов предъявила обвинения и вызвала четырех подозреваемых по делу о крушении малайзийского рейса МН17 на Украине, сообщила РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Елена Кутьина.
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Свечников обыграл всю команду и забил гол в матче НХЛ

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16-летняя россиянка нарисовала Билли Айлиш для обложки Vogue

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Во Франции мужчина с ножом напал на жандарма

Жандарм во французском департаменте Мозель на северо-востоке страны открыл огонь по вооруженному ножом мужчине, напавшему на него, сообщает в понедельник газета Figaro.
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Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
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Семь российских миллиардеров смогли в январе увеличить свое состояние в общей сложности на $2,7 млрд, а для 16 из них завершившийся месяц обернулся потерями в размере около $8 млрд.
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Названы ошибки при замене и доливе моторного масла

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В России планируют создать новую систему экстренного реагирования

На территории России планируется создание новой системы экстренного реагирования.
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В Киев в центральный госпиталь спецбортом были доставлены тяжелораненые каратели из Донбасса.
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