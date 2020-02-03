Происшествия

ИзвестияИзвестияСледствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Военное следственное управление Следственного комитета по Москве ходатайствовало об аресте боксера Георгия Кушиташвили по уголовному делу о нападении на сотрудника Росгвардии. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение суда.
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с чего всё началось

Напавший на росгвардейца боксер Кушиташвили отправлен под арест

235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу до 1 апреля двухкратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили, подозреваемого в хранении наркотиков и применении насилия к сотруднику правоохранительных органов, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда в понедельник.
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