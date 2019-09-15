Единоборства
REGNUMБоксёр Тайсон Фьюри победил Уаллина решением судей
Британский боксёр Тайсон Фьюри, являющийся бывшим чемпионом мира в тяжелом весе по версии нескольких боксёрских организаций, одержал верх над представителем Швеции Отто Уаллином в бою, проходившем в рамках вечера профессионального бокса в Лас-Вегасе.
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Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru 13 сентября в 00:32
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Заворотнюк подключили к аппарату ИВЛ
Актрису Анастасию Заворотнюк подключили к аппарату искусственной вентиляции легких — она не может дышать самостоятельно, передает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 04:09
Общество
Синоптики предупредили москвичей о «барической пиле»
Первые заморозки, «барическая пила» и холодный воздух из Арктики ждут жителей Москвы и области уже на следующей неделе.
Известия 04:43
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 13 сентября в 11:14
Футбол
Гвардиола: «Поздравляю „Ливерпуль“ с чемпионством»
Евро-футбол.ру вчера в 17:15
Общество
Сноуден рассказал о жизни в Москве
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме
СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 13 сентября в 08:56
Армия и оружие
Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США
Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma Военно-морских сил США, зашедшего в субботу в Черное море.
Известия 03:39
Экономика
В Госдуму внесли проект о внесудебном признании граждан банкротами
Глава думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев внес в Госдуму законопроект, вводящий внесудебный порядок признания граждан банкротами в целях снижения нагрузки на суды и повышения доступности и эффективности процедуры банкротства для физлиц, следует из базы данных нижней палаты парламента.
РИА Новости 12 сентября в 08:31
Происшествия
В жилом доме в Красноярске произошел хлопок газа
Хлопок газа произошел в жилом доме в Красноярске. Об этом сообщили журналистам в региональном главке МЧС.
ТАСС 05:41
Футбол
Гогуа: если будет шанс забить «Тамбову», воспользуюсь им, но праздновать не буду
Защитник московского ЦСКА Седрик Гогуа поделился ожиданиями от матча 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом».
Чемпионат 05:31
Футбол
Фанаты «Лестера» не простили Магуайра и весь матч с «МЮ» его оскорбляли. Не помогло
После финального свистка Магуайр пожал руки всем игрокам "Лестера" и особенно долго обнимал и успокаивал Сеюнджю, чья ошибка в самом начале матча стала решающей.
Sports.ru 04:18
Происшествия
В Башкирии 17-летнюю девушку задержали за убийство 7-летней сестры
По данным ведомства, произошло убийство 13 сентября. Семилетняя девочка мешала старшей сестре делать уроки, капризничала.
Российская газета 04:31
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Гаджеты
Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу
В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 04:11
Происшествия
Один из создателей сериала «Убойная сила» погиб в ДТП
Художник-постановщик сериала «Убойная сила» Валерий Боковенко погиб в ДТП под Санкт-Петербургом.
Lenta.ru вчера в 19:10
Футбол
«Локомотив» победил «Сочи» благодаря голу Крыховяка
"Локомотив" в матче девятого тура чемпионата России победил "Сочи". Встреча, проходившая на стадионе "Фишт", завершилась со счетом 1:0.
Pravda.Ru вчера в 14:35
Здоровье
Кардиолог рассказал о вреде помидоров для здоровья
Кардиолог Стивен Гандрих сообщил, что томаты могут навредить здоровью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
Газета.Ru 02:12
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04
Политика
Кравчук: украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что жители страны в 1991 году в ходе голосования на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины выступали за союз с Россией.
RT на русском 13 сентября в 22:39
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Анастасии Заворотнюк победить болезнь
О состоянии здоровья популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк постоянно поступают противоречивые сведения.
Российская газета вчера в 03:21
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 13 сентября в 08:16
Здоровье
Главный онколог Минздрава перечислил доказанные факторы развития рака
Главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил, что генетический вклад в заболеваемость рака составляет лишь 15–20 процентов.
Вечерняя Москва вчера в 10:43
Футбол
«Зенит» обыграл тульский «Арсенал» в РПЛ
Интерфакс-Спорт 13 сентября в 15:04
Авто
Определены регионы с самыми дешевыми подержанными автомобилями
Специалисты одного из отечественных сайтов по продаже авто выяснили, в каких регионах продаются самые дорогие подержанные автомобили, а в каких можно найти машину с пробегом подешевле.
SpeedMe вчера в 07:32
Политика
Ушаков назвал три условия для саммита «нормандской четверки»
"Текст нужно еще подготовить, который лидеры могли бы по итогам саммита принять", - также сказал помощник российского президента.
Российская газета 13 сентября в 10:15
Шоу-бизнес
Разин: «Насте Заворотнюк осталось несколько дней»
Доктора говорят, что ввели ее в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней.
ПензаСМИ 03:11
Здоровье
Врач назвал главные симптомы рака мозга
Нейрохирург Алексей Кащеев рассказал о главных симптомах рака мозга, которые часто игнорируют.
Известия 03:07
Религия
Патриарх Кирилл оценил воссоединение русского экзархата с РПЦ
Реализация просьбы главы русского экзархата о воссоединении с РПЦ закрыла тему разделения церкви за рубежом, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
News.ru 05:34