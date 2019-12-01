Лига чемпионов
Газета.RuБолбой пообедал с игроками «Тоттенхэма»
Болбой Каллум Хайнс посетил командный обед лондонского "Тоттенхэма" перед матчем 14-го тура чемпионата Англии против "Борнмута", сообщается на официальной странице команды в Twitter.
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«Счастливые дни для ребенка». Моуринью пригласил болбоя пообедать с игроками «Тоттенхэма»
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