Экономика
Инвест-ФорсайтБолдырев объяснил, почему Сбербанк не нужно продавать
Экономист, политик, один из создателей Счетной палаты России Юрий Болдырев задался вопросом о том, почему акции Сбербанка выкупаются у Центробанка, а не просто передаются под управление государства. Как известно, мегарегулятор продаст свой контрольный пакет (50% плюс одна акция) за 2,5 трлн руб.
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с чего всё началось
Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.РИА Новостивчера в 01:29
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Общество
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Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Авто
Началась серийная сборка Lada XRAY Cross Instinct
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Политика
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Ещё один гражданин России, находящийся на борту круизного лайнера в Японии, заразился коронавирусом.
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Армия и оружие
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Общество
Телеведущего Дмитрия Диброва госпитализировали в Москве
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