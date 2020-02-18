Это очень большая будет трата средств ФНБ, наверное самая большая. Поскольку на Счетную палату возложен аудит расходования средств ФНБ, поэтому мы (это мое направление) проанализируем", - сказал Саватюгин. Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка.

с чего всё началось

Экономист, политик, один из создателей Счетной палаты России Юрий Болдырев задался вопросом о том, почему акции Сбербанка выкупаются у Центробанка, а не просто передаются под управление государства. Как известно, мегарегулятор продаст свой контрольный пакет (50% плюс одна акция) за 2,5 трлн руб.

Болдырев объяснил, почему Сбербанк не нужно продавать

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