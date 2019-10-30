Общество

Российская газетаРоссийская газетаБолее 1000 человек встали в очередь за умной колонкой «Яндекса»

По данным "Яндекса", рано утром у здания собралась толпа, насчитывающая более тысячи человек. Первый покупатель занял очередь накануне - 29 октября в 22:30, то есть почти за полдня до начала акции по обмену - она началась в 10 утра 30 октября.
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Более тысячи москвичей собралось возле «Яндекса» ради бесплатной колонки

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В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

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