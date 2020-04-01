«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — сообщили данные в МВД РФ.

Более 1000 людей привлечены к ответу за нарушения карантина — МВД РФ

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