Коронавирус
ИА Красная ВеснаБолее 1000 людей привлечены к ответу за нарушения карантина — МВД РФ
«По состоянию на 1 апреля составлено 1250 протоколов об административных правонарушениях в отношении граждан, которые допустили нарушения законодательства, связанного с соответствующими ограничениями», — сообщили данные в МВД РФ.
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