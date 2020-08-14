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BFM.ru
BFM.ru

Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.В источнике
С чего всё началось
«Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию республики Белоруссия, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции республики Белоруссия)», – говорится в обращении, опубликованном изданием Onliner.by
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Взгляд.рувчера в 12:38
Подробнее о событии
Эхо Москвы

В Академии наук Белоруссии отчитали ученых за их позицию в отношении протестов в стране

Эхо Москвы00:32
BFM.ru

Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия

BFM.ru00:12
Интерфакс

Больше тысячи белорусских ученых потребовали прекратить насилие

Интерфаксвчера в 12:08
РБК

Более 1000 ученых подписали петицию против насилия в Белоруссии

РБК21:46
Взгляд.ру

Ученые из Белоруссии потребовали прекратить насилие

Взгляд.рувчера в 12:38
REGNUM

Учёные в Белоруссии подписали петицию против насилия на улицах

REGNUM23:47
ТАСС

Белорусские ученые требуют от властей прекратить насилие со стороны силовиков на протестах

ТАССвчера в 09:26

Перечислены самые распространенные травмы на протестах в Белоруссии

Самые распространенные травмы, которые получают протестующие в Белорусии в ходе столкновений с ОМОН, — осколочные ранения рук, ног, груди, шеи, лица, глаз, непроникающие пулевые ранения резиновыми пулями с переломами ребер, закрытые черепно-мозговые травмы с ушибленными ранами головы.
Lenta.ru01:27
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке

Израиль и ОАЭ планируют заключить первое мирное соглашение в XXI веке Израиль впервые за четверть века договорился о полномасштабной нормализации отношений с арабской страной — ОАЭ.
Коммерсантъвчера в 15:22
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Bloomberg (США): почему Путин поддерживает неблагодарного деспота в Белоруссии (Bloomberg)

Посреди демократического мятежа в Белоруссии, где тысячи граждан вышли на улицы в знак протеста против украденных выборов, прошедших в прошлые выходные, Путин принес оказавшемуся в затруднительном положении белорусскому диктатору свои поздравления.
ИноСМИ20:34
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Мосбиржа допустила уход российских компаний с зарубежных бирж

На фоне инициированного Россией пересмотра налоговых соглашений с рядом иностранных государств многие компании задумались о переезде в российскую юрисдикцию, что может привести к их делистингу с иностранных бирж, сообщила на ежегодном семинаре Московской биржи ее управляющий директор по взаимодействию с ключевыми клиентами и эмитентами Анна Василенко.
РБК23:02
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