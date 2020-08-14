Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия
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Более 1000 ученых Белоруссии подписали петицию против насилия
Более 1000 молодых ученых Белоруссии подписали письмо «Обращение представителей научной общественности Республики Беларусь» против насилия, пишет Onliner со ссылкой на председателя президиума Национальной академии наук республики Владимира Гусакова.В источнике
С чего всё началось
«Считаем действия силовых структур незаконными, неприемлемыми и нарушающими Конституцию республики Белоруссия, поскольку человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и государства (статья 2 Конституции республики Белоруссия)», – говорится в обращении, опубликованном изданием Onliner.by
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