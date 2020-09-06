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Ведомости
Ведомости

Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске

Протестный марш, проходивший сегодня в центре Минска, собрал более 100 000 участников, передают корреспонденты «Интерфакса» и портала Tut.by. Участники акции прошли по центральным улицам города и собрались у Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко.В источнике
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Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождь13:51
Эхо Москвы

В «Марше единства», по оценкам «Интерфакс» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек

Эхо Москвы14:03
Комсомольская правда

В Минске проходит несанкционированная акция протеста

Комсомольская правда08:50
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБК11:19
Телеканал 360°

«Марш единства» начался в Минске. В центр города пригнали БТР и закрыли часть станций метро

Телеканал 360°07:49
RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русском07:30
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ru05:27

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Силовики сняли оцепление на площади Независимости в Минске

Минские силовики сняли оцепление на площади Независимости, сообщает РИА "Новости" По данным агентства, дежурные сотрудники правоохранительных органов покинули посты и приступили к разбору ограждений.
Газета.Ru13:48
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Российские двигатели для истребителей попали в рейтинг лучших по тяге

Двигатель АЛ-41Ф1С, который используется в новых российских истребителях Су-35, имеет максимальную тягу в режиме форсажа до 142,2 кН. В свою очередь турбореактивный двухконтурный двигатель АЛ-31Ф с форсажной камерой для истребителей семейства Су-27 развивает тягу до 122,6 кН. Среди авиадвигателей, произведенных в США, лидером стал Pratt & Whitney F119-PW-100, используемый в истребителе F-22.
iReactor13:54
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Daily22:25
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