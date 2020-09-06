Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске
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Протестный марш, проходивший сегодня в центре Минска, собрал более 100 000 участников, передают корреспонденты «Интерфакса» и портала Tut.by. Участники акции прошли по центральным улицам города и собрались у Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко.В источнике
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