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Ведомости
Ведомости

Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске

Протестный марш, проходивший сегодня в центре Минска, собрал более 100 000 участников, передают корреспонденты «Интерфакса» и портала Tut.by. Участники акции прошли по центральным улицам города и собрались у Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
Интерфакс

Что произошло за день: воскресенье, 6 сентября

Интерфакс13:32
Газета.Ru

БТР уехали от Дворца независимости в Минске

Газета.Ru12:00
Коммерсантъ

Больше 100 тыс. протестующих вышли на улицы Минска

Коммерсантъ09:24
РИА Новости

В Минске завершилась массовая акция протеста

РИА Новости13:34
Известия

В Минске участники протестов ушли от резиденции Лукашенко к стеле города-героя

Известия11:23
ТАСС

БТР покинули резиденцию Лукашенко, манифестанты разошлись

ТАСС12:50
РЕН ТВ

Сотни тысяч протестующих подходят к резиденции Лукашенко в Минске

РЕН ТВ08:43
КП - Беларусь

За протестами Наталья Эйсмонт наблюдала лично, но в компании силовиков

КП - Беларусь12:52

Китайский истребитель сбит системой ПВО Тайваня и США

Над Тайванем сбит китайский истребитель Су-35, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Согласно информации, распространенной агентством Colonelcassad, истребитель, находившийся в воздушном пространстве Тайваня, был сбит системой ПВО Тайваня и США.
Уфимские Заметки4 сентября в 08:59
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Эксперт призвала подкрепить уроки ОБЖ в России практическими занятиями

Специалист предложила убрать ОБЖ из обучающей программы или приглашать на уроки сотрудников различных экстренных служб, которые учили бы школьников правильно вести себя в экстремальных ситуациях.
МедиаПоток06:57
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Трамп обвинил вдову Джобса в спонсировании фейковых новостей

Президент США Дональд Трамп обвинил Лорен Пауэлл Джобс, вдову основателя компании Apple Стива Джобса, в растрате унаследованных ею от мужа денег на журнал The Atlantic, который «извергает фейковые новости и ненависть».
РБК12:49

Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новости09:59
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Земан высказался о призывах остановить создание «Северного потока-2»

Президент Чешской Республики Милош Земан выразил удивление по отношению к тому, что ряд западных политиков стараются связать ситуацию с Алексеем Навальным и строительство газопровода «Северный поток-2».
RuNews24.ru09:36
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