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Ведомости
Ведомости

Более 100 000 человек приняли участие в марше оппозиции в Минске

Протестный марш, проходивший сегодня в центре Минска, собрал более 100 000 участников, передают корреспонденты «Интерфакса» и портала Tut.by. Участники акции прошли по центральным улицам города и собрались у Дворца независимости – резиденции президента республики Александра Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
РБК

СМИ оценили число протестующих в Минске в 100 тыс. человек

РБКвчера в 11:19
Эхо Москвы

В «Марше единства», по оценкам «Интерфакс» и Tut.by, приняли участие более 100 тысяч человек

Эхо Москвывчера в 14:03
RT на русском

В Минске прошла акция протеста оппозиции

RT на русскомвчера в 07:30
Lenta.ru

В Минске началась многотысячная акция протеста

Lenta.ruвчера в 08:34
Дождь

«ХОМОН», ОМОН и проливной дождь: как прошел «Марш единства» в Минске. Фоторепортаж Дождя

Дождьвчера в 13:51
Газета.Ru

В Минске тысячи людей вышли к площади Независимости

Газета.Ruвчера в 10:12
URA.Ru

В центр Минска стягивают автозаки и колонны БТР. Площади города обнесли колючей проволокой

URA.Ruвчера в 05:27

На Украине женщина застрелила мужа и ранила дочь

Ровно, Украина, 6 сентября 2020, 13:03 — REGNUM В Ровенской области Украины женщина подозревается в убийстве 45-летнего супруга и ранении 13-летней дочери, сообщили 5 сентября в пресс-службе регионального отделения национальной полиции.
REGNUMвчера в 06:03
95

Украина закупает российские товары через третьи страны

Попытки Украины разорвать все экономические связи с Россией оборачиваются необходимостью приобретать российские товары через посредничество третьих стран, а политика импортозамещения становится лишь видимостью.
Экономика сегодня5 сентября в 13:29
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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем

Рошаль ранее как президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" предложил членам Немецкой врачебной палаты создать совместную экспертную группу, которая будет заниматься лечением Навального и разбираться в обстоятельствах его ситуации.
РИА Новостивчера в 09:59
3,3K

Обвинение опровергло заявление адвоката Ефремова о компромате

Адвокат потерпевших по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова Анна Бутырина опровергла сообщения о том, что она якобы предлагала деньги за привлечение защитника артиста Эльмана Пашаева к уголовной ответственности.
Известия17:22
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Прокуратура проверит данные о мастурбировавшем перед учениками учителе

Прокуратура Кораблинского района Рязанской области начала проверку обстоятельств, при которых семиклассница сняла на видео мастурбирующего во время урока 54-летнего учителя Ключанской средней школы №11.
Известиявчера в 15:07
1,4K

Цены на вторичном рынке жилья в России начали расти

За последний месяц квартиры в городах-миллионниках подорожали в среднем на 1,5%. Средняя стоимость квадратного метра жилья на начало сентября составляет 79 700 рублей, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на ЦИАН.
BFM.ruвчера в 12:09
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Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русском5 сентября в 14:05
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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Опубликовано видео инцидента с российским ракетным комплексом «Игла»

Видео сопровождалось пояснением, что во время учений переносной зенитно-ракетный комплекс «Игла» внезапно вырвался из рук держащего его военнослужащего и полетел по непредсказуемой траектории.
Discover24вчера в 11:05
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Эрдоган призвал ЕС к беспристрастию в ситуации в Средиземноморье

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с главой Евросовета Шарлем Мишелем призвал Евросоюз оставаться справедливым, беспристрастным и объективным в вопросе разрешения ситуации в Восточном Средиземноморье.
Известиявчера в 15:37