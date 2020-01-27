Общество
Политика СегодняБолее 100 человек с подозрением на коронавирус выявили в России
Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрением на коронавирус в России. Ни у одного диагноз не подтвердился, сообщила руководитель ведомства Анна Попова. По словам главы Роспотребнадзора, большинство заразившихся людей старше 60 лет, они имеют сопутствующую патологию.
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Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания.
— Анна Попова, российский политикLenta.ru 04:18
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В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
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Происшествия
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В результате ДТП оба водителя скончались на месте.
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Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
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Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
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Volvo хочет в три раза увеличить продажи гибридов, чтобы избежать штрафов от Брюсселя
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Игровая мышь Sharkoon Light² 200 весит 62 г
Ассортимент компании Sharkoon Technologies пополнила мышь Light² 200, позиционируемая как сверхлегкая игровая мышь.
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Мишустина попросили освободить бизнес от налогов
«Партия Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова направила письмо новому главе правительства Михаилу Мишустину, в котором просит на три года освободить малый и средний бизнес от налогов.
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Президент России Владимир Путин назначил первым заместителем главы Росгвардии генерал-полковника Виктора Стригунова.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова собрала подруг на девичник перед возможной свадьбой
После совместного отдыха в Таиланде, где Давид сделал Ольге предложение, возможная свадьба не за горами.
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Армия и оружие
Войска Сирии продолжают бои с террористами к югу и западу от Алеппо
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Татьяна Москалькова проверит информацию о подлоге в Чечне
Информация, опубликованная «Новой газетой» о подлоге, который якобы был сделан в Чечне во время рабочей поездки уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, будет проверена.
Армия и оружие
Американский журнал оценил боевую эффективность вертолета Ми-24
Разработанный в СССР вертолет Ми-24, неофициально называемый "Крокодилом", показал себя в ходе Афганской войны высокоэффективной оружейной системой, такое мнение приводится в статье в специализированном американском издании The Aviationist.
Экономика
Минск оценил потери экспортных пошлин на нефтепродукты
Потери экспортных пошлин на нефтепродукты «частично компенсированы за счет введения нового порядка ввоза легковых автомобилей физическими лицами», добавил он.
Наука
В Мехико обнаружили баню индейцев XIV века
Ученые из Мексиканского национального института антропологии и истории (INAH) обнаружили в исторической части Мехико парную баню и другие археологические свидетельства жизненного уклада местных индейцев доиспанского периода.
Теннис
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open
Общество
В группе по Конституции РФ уточнили нюансы индексации пенсий
Поправок в Конституцию РФ об индексации пенсий, внести которые предложил президент России Владимир Путин, будет недостаточно для того, чтобы обеспечить индексацию пенсии работающим пенсионерам.
Биатлон
Халиуллина выиграла индивидуальную гонку на ЧМ среди юниоров и юношей
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Общество
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Россияне в среднем хотели бы получать зарплату 92 тыс. руб. ежемесячно, показал опрос сервиса «Работа.ру», на результаты которого ссылается RT.
Политика
Юрий Чайка представлен в должности полпреда президента в СКФО
Бывший генпрокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где представлен в качестве полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, передает корреспондент ТАСС.
Шоу-бизнес
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Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Общество
Как послание президента Федеральному собранию изменит жизнь россиян
Владимир Путин в ежегодном послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в систему социальной защиты населения.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи Mail.ru сообщают о проблемах в работе сервиса, следует из данных Downdetector. Массовые жалобы начались примерно в 11:00.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.