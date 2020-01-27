Общество

Политика СегодняПолитика СегодняБолее 100 человек с подозрением на коронавирус выявили в России

Роспотребнадзор выявил более 100 человек с подозрением на коронавирус в России. Ни у одного диагноз не подтвердился, сообщила руководитель ведомства Анна Попова. По словам главы Роспотребнадзора, большинство заразившихся людей старше 60 лет, они имеют сопутствующую патологию.
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Анна Попова
Каждый из них был своевременно выявлен, изолирован, помещен в стационар в боксированную палату, полностью обследован. В каждом случае была установлена этиология инфекционного заболевания.
— Анна Попова, российский политикLenta.ru 04:18

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