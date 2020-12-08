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Отмечается, что ряд заведений работает в режиме «закрытых дверей». По состоянию на 8 декабря на карту нанесено более 100 объектов. Администрация этих заведений открыто выступает против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.

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