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REGNUM
REGNUM

Более 100 кафе и ресторанов Петербурга выступили против ограничений

Отмечается, что ряд заведений работает в режиме «закрытых дверей». По состоянию на 8 декабря на карту нанесено более 100 объектов. Администрация этих заведений открыто выступает против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.В источнике
С чего всё началось
РБК

В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID

Более 40 баров, кафе и других заведений Санкт-Петербурга выступили против решения властей полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и решили продолжить принимать посетителей в эти даты.
РБКвчера в 15:56
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ТАСС

Власти Петербурга заявили, что заведения из «Карты сопротивления» работали с нарушениями

ТАСС05:49
РБК

В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID

РБКвчера в 15:56
АБН

«Сопротивление» петербургских баров грозит им огромными штрафами

АБН05:40
Мегаполис онлайн

Более ста баров и ресторанов присоединились к проекту «Карта сопротивления»

Мегаполис онлайн03:43
DP.RU

«В Турцию можно, в ресторан — нельзя»: горожане поддержали бунт общепита

DP.RU01:14
Невские Новости

Чем грозит петербургское «ресторанное сопротивление» для его участников

Невские Новости05:48
КП - Санкт-Петербург

«Выведем на улицы 8 000 человек»: владельцы кафе и ресторанов пригрозили Смольному массовыми протестами

КП - Санкт-Петербург05:59

Роспотребнадзор не нашел в России опасных штаммов коронавируса

Оценив поведение коронавируса с начала весны-2020, ученые пришли к выводу, что SARS-CoV-2 не склонен к серьезным мутациям, поэтому нет сомнений и в эффективности рекомендованных Минздравом РФ схем лечения опасного вируса.
Волгоградская правдавчера в 13:30

Saxo Bank предрекает запустение мегаполисов в 2021 году из-за COVID-2019

Saxo Bank ожидает в 2021 году крах некоторых компаний из-за перегрева экономик и запустения мегаполисов после введения правительствами стран безусловного базового дохода (выплаты независимо от наличия работы или нуждаемости) на фоне пандемии коронавируса.
ТАСС03:22

SsangYong представил обновленный Rexton

Компания SsangYong, которая терпит убытки уже несколько лет подряд, в стремлении поправить свое положение на рынке представила глобальную версию обновленного рамного внедорожника Rexton.
Автостатвчера в 02:32