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REGNUM
REGNUM

Более 100 кафе и ресторанов Петербурга выступили против ограничений

Отмечается, что ряд заведений работает в режиме «закрытых дверей». По состоянию на 8 декабря на карту нанесено более 100 объектов. Администрация этих заведений открыто выступает против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.В источнике
С чего всё началось
РБК

В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID

Более 40 баров, кафе и других заведений Санкт-Петербурга выступили против решения властей полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и решили продолжить принимать посетителей в эти даты.
РБКвчера в 15:56
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АБН

«Сопротивление» петербургских баров грозит им огромными штрафами

АБН05:40
КП - Санкт-Петербург

«Бунтуют сотни – аукнется тысячам»: в Федерации рестораторов и отельеров призвали Смольный не поддаваться на провокации из-за «карты сопротивления»

КП - Санкт-Петербург07:34
ТАСС

Титов прокомментировал решение баров и кафе Санкт-Петербурга создать «Карту сопротивления»

ТАСС03:29
Фонтанка.Ру

«И этот враг — не вирус, этот враг — вы, господин Беглов». Бизнесмен написал манифест ковидного сопротивления

Фонтанка.Ру07:36
Невские Новости

14 баров исчезли с «Карты сопротивления» после слов о возможной провокации

Невские Новости07:32
DP.RU

«В Турцию можно, в ресторан — нельзя»: горожане поддержали бунт общепита

DP.RU01:14
РБК

В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID

РБКвчера в 15:56

На космодроме Восточный завершили заправку разгонного блока «Фрегат»

Как сообщает Роскосмос, специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) и Научно-производственного объединения имени С. А. Лавочкина на космодроме транспортировали разгонный блок «Фрегат» из зала заправки заправочно-нейтрализационной станции в монтажно-испытательный корпус космических аппаратов.
Амурская правдавчера в 23:34

«Важные истории»: зять Путина купил долю компании «Сибур» за 100 долларов

После свадьбы офшорная компания Кирилла Шамалова купила пакет акций «Сибура» стоимостью 380 миллионов долларов всего за 100 долларов — то есть в 3,8 миллиона раз дешевле их рыночной цены, отмечает издание.
Инфо24вчера в 12:58

Япония профинансирует сервисы знакомств на основе ИИ, чтобы повысить рождаемость

Правительство Японии хочет повысить уровень рождаемости при помощи искусственного интеллекта, пишет ВВС.В следующем году руководство страны выделит $19 млн на поддержку проектов, которые используют искусственный интеллект для знакомства людей.
Inc. Russia06:40

СК возбудил дело из-за нападения на погранотряд на границе с Украиной

Следователи управления СКР по Белгородской области возбудили уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности) в связи с попыткой троих неизвестных вооруженных лиц пересечь российскую границу со стороны Украины и последующей за этим перестрелкой.
Ведомостивчера в 08:31

Российский IT-специалист Черток назвал признаки устаревания компьютера

Специалист подчеркнул, что, говоря о функциональном устаревании, которое еще можно назвать моральным, то в таком случае компьютер еще может оказаться рабочим, однако вряд ли пользователь будет получать удовольствие от работы с таким устройством.
Evo-rus.com01:29

Лавров заявил о необходимости перезагрузки отношений Москвы и Берлина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отношениям России и Германии нужна перезагрузка, а нарастание трансграничных угроз требует диалога между странами, а не нагнетания конфронтации.
News.ru07:01