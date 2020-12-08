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Более 100 кафе и ресторанов Петербурга выступили против ограничений

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РБК
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Отмечается, что ряд заведений работает в режиме «закрытых дверей». По состоянию на 8 декабря на карту нанесено более 100 объектов. Администрация этих заведений открыто выступает против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.В источнике
С чего всё началось
РБК

В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID

Более 40 баров, кафе и других заведений Санкт-Петербурга выступили против решения властей полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и решили продолжить принимать посетителей в эти даты.
РБКвчера в 15:56
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Невские Новости

К «Карте сопротивления» присоединились 111 петербургских баров

Невские Новости04:00
АБН

К «ковидному сопротивлению» в Петербурге присоединилось более 100 баров

АБН03:18
Neva.Today

На «Карте сопротивления» в Петербурге уже 110 заведений общепита

Neva.Today03:18
Фонтанка.Ру

К «ковидному сопротивлению» в Петербурге присоединилось более 100 баров. Они намерены работать в новогодние праздники

Фонтанка.Ру02:50
Мегаполис онлайн

Более ста баров и ресторанов присоединились к проекту «Карта сопротивления»

Мегаполис онлайн03:43
DP.RU

«В Турцию можно, в ресторан — нельзя»: горожане поддержали бунт общепита

DP.RU01:14
РБК

В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID

РБКвчера в 15:56

Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ до 2022 года

Глава Роспотребнадзора Анна Попова продлила до 1 января 2022 года санитарные правила на период пандемии для детских садов, школ, лагерей и учреждений дополнительного образования.
Роспотребнадзор продлил введенные из-за коронавируса правила для школ до 2022 года
Коммерсантъвчера в 13:48

Saxo Bank предрекает запустение мегаполисов в 2021 году из-за COVID-2019

Saxo Bank ожидает в 2021 году крах некоторых компаний из-за перегрева экономик и запустения мегаполисов после введения правительствами стран безусловного базового дохода (выплаты независимо от наличия работы или нуждаемости) на фоне пандемии коронавируса.
Saxo Bank предрекает запустение мегаполисов в 2021 году из-за COVID-2019
ТАСС03:22

Лукашенко заявил о намерении оспорить в суде санкции МОК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оспорит в суде решение Международного олимпийского комитета (МОК) о введении санкций в отношении руководства Национального олимпийского комитета республики, в том числе против него самого как главы этой структуры.
ТАСС04:31

В Ереване начались задержания на акции протеста оппозиции

Протестующие в Ереване перекрыли центральные и периферийные улицы столицы, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, правоохранители начали задержания, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости04:47

Сборная России по футболу узнает соперников по отборочному турниру ЧМ-2022

Жеребьевка отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) состоится в понедельник в швейцарском Цюрихе и пройдет в онлайн-формате.
ТАСС Спортвчера в 16:08

Владимиру Путину построили два одинаковых кабинета в Подмосковье и Сочи

Рассказываем, как мы это понялинттрs: / / t.co / TDvRGmeVEB pic.twitter.com / RB2H9ZU3vT — Проект (@ wwwproektmedia) December 8, 2020 Что еще известно: "Проект" подтвердил слова своих источников о том, что Путин находится не в Подмосковье, открытыми данными сервиса Flightradar24.
Snob.ru04:30

Роскомнадзор предупредил СМИ о необходимости верификации информации о вакцинах от COVID-19

"Обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от COVID-19", - заявили в Роскомнадзоре.
ТАСС02:47

Мурашко призвал принимать меры к производителям, резко снижающим объемы выпуска лекарств

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает, что в отношении производителей, которые резко снижают объемы выпуска лекарственных препаратов, тем самым создавая их дефицит на рынке, следует принимать определенные меры.
ТАСС04:38