Более 100 кафе и ресторанов Петербурга выступили против ограничений
Отмечается, что ряд заведений работает в режиме «закрытых дверей». По состоянию на 8 декабря на карту нанесено более 100 объектов. Администрация этих заведений открыто выступает против решения властей полностью прекратить работу объектов общественного питания в преддверии Нового года.В источнике
С чего всё началось
В Петербурге бары создали «Карту сопротивления» против запретов по COVID
Более 40 баров, кафе и других заведений Санкт-Петербурга выступили против решения властей полностью прекратить работу общепита в первые дни новогодних праздников и решили продолжить принимать посетителей в эти даты.
РБКвчера в 15:56
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