Общество

9111.ru9111.ruБолее 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора. На их образование государство потратило десятки миллионов рублей.
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 авторы расследования, госслужащие используют процедуру целевого обучения, чтобы пристроить своих родственников на учёбу в обход общих правил.
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В ВШЭ заявили об отсутствии информации о родственных связях абитуриентов

РИА Новости05:37

Раскрыта схема поступления детей чиновников в престижные вузы. В Госдуме хотят проверить

URA.Ruвчера в 16:40

Депутат Госдумы заявил о необходимости проверить зачисление родственников чиновников в престижные вузы по целевому приему

Новая газетавчера в 14:51

Расследование: российские чиновники используют целевой набор для зачисления родственников в вузы

Дождьвчера в 16:34

СМИ: руководители госструктур от своих организаций отправляли своих детей учиться в престижные вузы без конкурса

BFM.ruвчера в 12:23

Больше ста родственников чиновников поступили в российские вузы без конкурса

Lenta.ruвчера в 12:19

Группа журналистов выяснила, что дети некоторых чиновников поступают в престижные вузы по целевому набору

Эхо Москвывчера в 11:24
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 21:18, Ашберн
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Число погибших при взрыве в порту Бейрута увеличилось до 78 человек

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Происшествия

В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа

Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
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Энергетика

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Технологии

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Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
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Происшествия

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В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание

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Происшествия

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Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
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Игры

Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks

Обновление 1.10 приурочено к юбилею проекта белорусских разработчиков, оно подарит игрокам новое оборудование, польские средние танки, а также модернизированную карту «Жемчужная река».
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Политика

В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»

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Общество

В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников

В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.
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Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе

СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
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