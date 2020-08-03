Общество
9111.ruБолее 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса
Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора. На их образование государство потратило десятки миллионов рублей.
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с чего всё началось
Как выяснили авторы расследования, госслужащие используют процедуру целевого обучения, чтобы пристроить своих родственников на учёбу в обход общих правил.Секрет фирмывчера в 07:05
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Происшествия
В багаже пассажирки аэропорта в Мюнхене нашли кости ее покойного мужа
Сотрудники службы безопасности в аэропорту немецкого Мюнхена нашли в багаже одной из пассажирок останки ее умершего мужа.
Газета.Ru 08:42
Энергетика
«Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ
Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).
ТАСС 19:00
Общество
В США четыре человека стали жертвами тропического шторма «Исаиас»
Российская газета 18:15
Здоровье
Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса
Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.
Lenta.ru 20:36
Технологии
Оценено влияние 5G на здоровье россиян
Технология 5G не отразится на здоровье россиян.
Lenta.ru 19:50
Шоу-бизнес
Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку
По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения.
Evo-rus.com 09:29
Киберспорт
Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию
Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.
Dota2.ru 14:24
Общество
В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. руб. на детей в августе
В Пенсионном фонде России пояснили, что на первую выплату в 10000 руб. могут рассчитывать семьи, воспитывающие детей, появившихся на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017.
Evo-rus.com 14:49
Космос
Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю
Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе.
Росбалт 02 августа в 14:59
Происшествия
Молодая сахалинка погибла под колесами седана
Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.
АСТВ 19:11
Общество
В Чечню из Москвы вернули более 100 молодых людей на воспитание
RT на русском 10:29
Происшествия
СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ
Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.
РБК 20:57
Происшествия
В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель
Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции.
РИА Новости 09:58
Игры
Wargaming готовит крупнейшее обновление 2020 года для World of Tanks
Обновление 1.10 приурочено к юбилею проекта белорусских разработчиков, оно подарит игрокам новое оборудование, польские средние танки, а также модернизированную карту «Жемчужная река».
Evo-rus.com 06:53
Шоу-бизнес
Мужа Полины Гагариной заметили с новой девушкой и годовалым ребенком
Исхакова заметили с новой девушкой и ребенком на прогулке. При этом пара выглядела как настоящая семья.
ФАН вчера в 09:31
Политика
В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока»
Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).
REGNUM 20:20
Общество
В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение
Владивосток, 4 августа 2020, 08:08 — REGNUM На территории Приморского края по причине тропического циклона «Хагупит», который придет в регион 6 августа, в четверг, объявлено штормовое предупреждение.
REGNUM 01:08
Политика
Украинского консула в Черногории возмутило открытие границ для россиян
Решение правительства Черногории открыть границы для российских туристов является дискриминацией украинцев, заявил консул Украины в стране Михаил Шматов.
Известия 19:39
Происшествия
Десантник признал вину в нападении на росгвардейцев в парке Горького
Десантник, устроивший драку с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, раскаялся в содеянном.
Lenta.ru 13:24
Политика
Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки»
Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны.
РИА Новости 13:11
Кино
Вышел трейлер приквела «Пролетая над гнездом кукушки»
Псковское агентство информации 14:42
Театры
В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры
Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.
Newstracker.ru 12:09
Игры
«Запах настоящего мужчины»: В сети появились стильные рекламные постеры из мира Cyberpunk 2077
Опубликованные на этой неделе в сети рекламные постеры из книги The World of Cyberpunk 2077 являются ярким тому подтверждением.
Srnsk 02 августа в 23:23
Шоу-бизнес
Пресняков и Подольская во второй раз станут родителями
Наталья Подольская и Владимир Пресняков пока не дают никаких комментариев.
Evo-rus.com 09:24
Общество
С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М»
Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".
РИА Новости 20:04
Происшествия
Минздрав Ливана: в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками
Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, — передал телеканал LBC.
News.ru 12:04
Общество
В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников
В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников.
RT на русском 19:50
Политика
Владимир Путин может устроить новое присоединение территорий в августе
СМИ предполагают, что Путин может предпринять попытку усилить влияние страны за счет поглощения Беларуси, выступив неким «национальным освободителем» во время народных волнений на фоне предстоящих президентских выборов в РБ.
Evo-rus.com 08:58