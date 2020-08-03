с чего всё началось

Более ста родственников российских чиновников поступили в вузы вне конкурса – через процедуру так называемого целевого набора. На их образование государство потратило десятки миллионов рублей.

Более 100 родственников чиновников поступили в вузы РФ без конкурса

Энергетика «Известия»: предприятия Арктики хотят перевести с нефти на СПГ Общественный совет Минприроды предлагает перевести предприятия Арктики с нефтепродуктов на сжиженный природный газ (СПГ).

Здоровье Врач предостерег от поспешной вакцинации от коронавируса Израильский иммунолог профессор Яков Беркун предостерег в интервью РИА Новости от поспешной вакцинации от коронавируса.

Шоу-бизнес Госпитализированная с инсультом Елена Кондулайнен сломала руку По информации одного из сотрудников администрации «Театра Луны», женщина упала и сломала руку, когда была в душе медицинского учреждения. 40

Киберспорт Обновление Dota 2 от 4 августа: сборки по умолчанию Список изменений Актуализированы внутриигровые сборки от Valve для 21 героя, включая Ember Spirit, Monkey King и Tinker.

Космос Американский космический корабль Crew Dragon вернулся на Землю Первый корабль американской компании SpaceX с астронавтами на борту успешно вернулся на Землю после двух месяцев в космосе. 1,2K

Происшествия Молодая сахалинка погибла под колесами седана Молодая сахалинка погибла под колесами седана в Александровске-Сахалинском.

Происшествия СМИ узнали об отставке начальника следственного управления ФСБ Начальник следственного управления ФСБ Михаил Шишов покидает свой пост.

Происшествия В Турции временно закрыли пляж, где избили украинскую топ-модель Пляж Момо на турецком курорте Чешме, где, предположительно, произошло избиение украинской топ-модели Дарьи Кирилюк, закрыт на 15 дней, сообщили РИА Новости в Министерстве культуры и туризма Турции. 527

Политика В Госдуме оценили заявление Лукашенко о «пожаре до Владивостока» Москва, 5 августа 2020, 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ). 184

Общество В Приморском крае на 6 августа объявили штормовое предупреждение Владивосток, 4 августа 2020, 08:08 — REGNUM На территории Приморского края по причине тропического циклона «Хагупит», который придет в регион 6 августа, в четверг, объявлено штормовое предупреждение.

Политика Экс-депутат Рады призвала русскоязычных «паковать манатки» Экс-депутат Рады, националистка Ирина Фарион заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать из страны. 472

Театры В Мариинском театре представят до конца 2020 года три премьеры Примечательно, что премьера оперы «Снегурочка» была запланирована на 17 апреля нынешнего года в Мариинском-2.

Игры «Запах настоящего мужчины»: В сети появились стильные рекламные постеры из мира Cyberpunk 2077 Опубликованные на этой неделе в сети рекламные постеры из книги The World of Cyberpunk 2077 являются ярким тому подтверждением.

Общество С Байконура в Москву вернули три бракованные ракеты «Протон-М» Все три ракеты-носителя "Протон-М", в которых обнаружили бракованные комплектующие 2015-2016 годов производства, возвращены с космодрома Байконур в Москву для ремонта, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы "Роскосмоса".

Происшествия Минздрав Ливана: в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками Министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с фейерверками, — передал телеканал LBC.

Общество В ННГУ прокомментировали данные о целевом зачислении детей чиновников В Национальном исследовательском Нижегородском государственном университете имени Лобачевского (ННГУ) прокомментировали данные о целевом зачислении в вуз детей высокопоставленных чиновников. 2